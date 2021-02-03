〈陸股盤後〉人行回收流動性、半導體重挫 上證下滑0.5%

周三 (3 日)A 股三大指數中，除上證開低外，深證及創業板指則以紅盤開出，不過在連漲兩個交易日後，A 股買盤均有縮手跡象，加上中國人行今日再度回收流動性，對投資人作多情緒形成壓力。

午盤後科技類股重挫，當中以半導體類股跌幅最深，導致三大指數震盪走低，終場紛紛收黑。

(圖片: AFP)

盤面上，養殖業、動物疫苗、有機矽、酒店及餐飲、景點及旅遊、稀土、銀行等類股逆勢走揚；國防、半導體、光阻劑、運算、消費電子等概念股走弱。

截至收盤，上證下跌 0.46%，報 3517.31 點；深證下跌 0.67%，報 15233.15 點；創業板指下跌 0.15%，報 3223.77 點。滬深兩市今日成交金額達 9537 億人民幣，日增 6%。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 34.23 億元，其中滬股通買超人民幣 5.66 億元，深股通買超人民幣 28.57 億元。北向資金已連續 4 個交易日買超，合計 127 億人民幣。

產業消息

外傳美國新任總統拜登將公布一項命令，要求美國政府大範圍調查及評估關鍵供應鏈，以確保美國不會過度依賴中國等其他國家。中國半導體類股重挫，捷捷微電崩跌 11.8%、上海新陽重挫 11.2%、東方日升大跌 10.9%、中芯國際大跌 3.7%。

銀行股受到 2020 年下半年業績快速成長的刺激，類股群股價逆勢上漲，平安銀行、杭州銀行、興業銀行、成都銀行等漲幅逾 3%。

法人觀點

中原證券表示，進入 2 月份，由於在經濟數據仍將持續反彈，與貨幣政策回歸常態的預期相互影響下，再加上農曆春節因素，恐使本月 A 股走勢較為震盪。預期上證可能延續 1 月下旬以來的弱勢，上證將在 3400～3500 點間來回震盪。建議投資人持股水位降至約 6 成，投資策略轉向偏防禦性個股。

華西證券認為，在農曆春假前受到流動性偏緊的影響，投資人大多靜待人行出手消除流動性問題。單就 2 月來看，疫情的不確定性和在地過節等因素，將對經濟造成下滑的壓力，不過並不認為人行貨幣政策會更鷹派。

從歷史數據上來看 2 月份 A 股漲多跌少，仍屬春季躁動的季節。2 月份投資人可留意必需消費品，如醫藥，食飲等類股。

