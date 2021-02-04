〈財報〉中芯國際Q4純益大增1.9倍 因應需求強勁 今年將擴12吋、8吋產能

中芯國際 (0981-HK) 周四 (4 日) 港股盤後公布 2020 年第 4 季財報，營收報 9.8 億美元，年增 17%，純益較去年同期大增 1.9 倍，至 2.57 億美元，且全年多項財務指標均創歷史新高。儘管美國制裁為全年業績帶來不確定性，中芯國際聯合首席執行長趙海軍、梁孟松表示，鑑於全球晶片用量緊張，預計今年成熟製程將持續滿載，並計劃將 12 吋產線擴產 1 萬片、8 吋產線擴產至少 4.5 萬片。

周四港股盤後，中芯國際收跌 2.33％，以每股 27.3 港幣作收。

(圖：Google)

Q4 財報關鍵數據：

營收：9.81 億美元，年增 17%

毛利：1.77 億美元，年減 11.4%

毛利率：18%

純益：2.57 億美元，年增 189.7%

每股 EPS：0.03 美元

(圖：中芯國際)

2020 年全年財報：

營收：39.07 億美元，年增 25.4%

毛利：9.21 億美元，年增 43.3%

純益：7.16 億美元，年增 204.9%

2021 年 Q1 財測：

營收季增 7% 至 9%，即介於 10.5 億美元至 10.7 億美元

毛利率介於 17% 至 19% 範圍內

展望 2021 年，美國實體清單使中芯在採購美國技術與產品上受到限制，加上美方批准出口許可申請也需要花費時間，為全年業績預期帶來不確定性。

若以營運連續性不受影響為前提，該公司預計，全年營收目標為中到高位數成長，今年上半年營收目標約 21 億美元，全年毛利率目標為 10% 至 20% 中部。

中芯國際聯合首席執行長趙海軍、梁孟松表示，去年消費電子、信息通訊產業需求，帶動晶片用量上升，使晶圓代工產能整體緊張，尤其成熟製程需求強勁，預計該公司成熟製程產能將持續滿載。

為滿足客戶需求，中芯預計今年資本支出為 43 億美元，大部份用於成熟工藝擴產，小部份用於先進工藝製程、北京新合資項目土建等。

產能建設方面，中芯計畫今年成熟 12 吋產線擴產 1 萬片，成熟 8 吋產線擴產不少於 4.5 萬片。在實體清單影響下，該公司考慮加強第 1 代、第 2 代 FinFET 多元平台開發與布建，拓展平台的可靠性和競爭力。

中芯將於周五 (5 日) 召開財報會議，市場將關注美國制裁、晶片缺貨以及中芯將年產品與定價發展前景等消息。