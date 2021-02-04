法人提三個利多 看好貨櫃海運後市

年後貨櫃海運運價能否維持高檔甚至繼續衝高，受到市場關注，元大投顧出具最新報告指出，三個理由看好海運後市，包括年後運價有望維持高檔、美洲線合約價將陸續簽約有利帶動航商獲利，以及航商運力調整彈性轉佳。

元大投顧指出，1 月以來美西和歐洲運價僅上漲 2%、5%，較去年 12 月上漲 4%、96% 放緩，主要是因部分工廠因運價處於高檔或無法出貨而提早放農曆年假，不過，美國最新 11 月零售業存消比仍為 1.26，尚未回到疫情前 1.43 的水準，且存貨仍較去年同期少 7%，在補庫存需求下，NRF 預估第一季美國港口進口量仍將年增 11%。

同時，12 月全球船舶準班率持續下降至 44.6%，低於正常水準的 70-80%，近期美國西岸聖佩德羅港約 30 艘貨櫃輪等待靠港，高於 12 月約 20 艘，雖然船公司將趁過年期間取櫃回亞洲，但在塞港情況下效果有限，供不應求市況延續，因此，預期第一季運價將維持高檔。

另一方面，目前已有客戶開始與航商洽談美洲線運價合約，在目前美東、美西運價優於去年第二季 67%、112% 的利基下，加上高運價有望延續至 3 月多數客戶開始簽約的時點，元大投顧預期，今年合約價將支撐航商未來四季運價優於去年第二季水準。

其中，陽明 (2609-TW) 因美洲線營收占貨櫃營收約 39%，有望帶動獲利優於過往獲利損平水準。

此外，元大投顧提到，近 10 年來航運聯盟總市占率已從 30% 提高到 80%，且去年新船訂單占運力比重，已降至正常船公司的汰舊換新比率 10% 以下，市場得以更有效率的控制供給量，有望避免未來進入殺價搶市的局面。