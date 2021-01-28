〈2021百貨展望〉板橋大遠百業績二度百億達陣 今年續訂高成長目標

遠百 (2903-TW) 旗下新北指標百貨板橋大遠百今 (28) 日宣布，去年業績趕在年底達 100 億元關卡，較前一年微增，續創新高，今年目標至少成長 3.6%，若如內部預期櫃位有效調整，不排除成長更多。

板橋大遠百說明，去年第四季起隨著周年慶檔期、新北耶誕城帶動消費力，營運動能大幅升溫，全年業績趕在年底轉為正成長，並再次達成 100 億元業績，持續坐穩新北唯一營收破百億的龍頭寶座，其中化妝品業種成長最多達 9%，其次為家電業種成長 8%，精品也成長 6%。

展望 2021 年，板橋大遠百認為，去年第四季開始消費動能明顯轉強，內需續航將使今年營運有望較去年更好，全年訂下至少成長 3.6% 目標，其中，去年受疫情衝擊較多的餐飲業種估成長 7%，而化妝品和精品也力拚再增 5%，同時，餐飲品牌將進行調整。

針對第一季的年節檔期，板橋大遠百有信心銷售可年增 10%，應景的福袋商品首度採預購販售，頭獎為遠百商品券 168000 元，板橋大遠百說明，不同於以往強打汽車大獎，今年改提供更多價值接近的獎項，讓更多的消費者有機會獲得價值高的福袋內容，藉此進一步帶動客源。