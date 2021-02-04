台股封關前量縮觀望 跌65點收15706點驚險守住月線

台股明天農曆年封關在即，今 (4) 日多頭轉趨觀望，大盤跟隨日韓股市走弱，隨著調節賣壓出籠，權值股普遍下挫，雖然盤中一度翻紅，但買方追價力道有限，加權指數終場下跌 65.1 點，收在 15706.22 點，驚險守住 10 日線及月線支撐，成交量僅 2536.59 億元。

觀察主要權值股表現，台積電今日陷入震盪整理格局，終場小跌 3 元，收 627 元；聯發科、聯電、大立光等電子股表現也偏弱，終場均收黑；鴻海賣壓相對較重，跌逾 2%，收 114 元，失守月線；友達去年轉盈，但獲利了結賣壓出籠後，股價重挫逾 6%；台達電獲得買盤青睞，漲逾 1%；國泰金、統一、和泰車與中租 - KY 等金融傳產族群，表現相對有撐。

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋去年財報三率三升，每股純益 15.45 元，創下歷史新高，但因三個廠區將陸續進行歲修，估本季營收將季減 11-13%，部分外資在法說後轉持保守看法，使得穩懋今日股價遭摜壓，一度落入跌停 383 元，終場收 388 元。全新、宏捷科雖然 1 月營收表現不俗，但也同步遭到調節，收盤下挫約 1-2%。

去年疫情帶動歐美自行車需求，雙雄均繳出亮眼成績單，今年春節兩岸工廠也都積極趕工出貨，其中，美利達更獲歐系外資看好 SBC 投資收益，調升目標價，帶動今日股價大漲逾 5%，一度來到 304.5 元，終場收 297 元仍創歷史新高，巨大同步上漲 1.6%。

市場看法多空分歧，回歸基本面來看，還是有多檔業績亮眼題材股，禾伸堂 1 月營收年增逾 5 成，創單月次高，激勵股價一度漲逾 5%；南電持續受惠 ABF 載板需求熱，1 月營收創 13 年新高，尾盤股價強拉，漲逾 4%；南亞科與威剛 1 月營收同樣表現不俗，也都獲得資金進駐。