【群益投顧】美科技股下跌拖累 台股回檔量縮整理

一、盤勢分析

傳言美國總統拜登願意削減刺激方案規模換取法案過關帶動，週三美股盤中一度衝高，惟受到科技股賣壓拖累，尾盤普遍壓回，終場收盤四大指數漲跌互見，道瓊工業小漲 0.12%、S&P 500 微幅收高 0.11%、那斯達克收低 0.02%、費城半導體大跌 2.12%，歐股方面，前 ECB 總裁德拉吉將籌組義大利新政府，泛歐 STOXX 600 收高 0.33%，三大主要市場英國小跌 0.14%、德國收高 0.71%、法國持平。今早亞股普遍走跌，台股以下跌 74 點開出，終場以下跌 65.1 點或 0.41% 收盤，收在 15706.22，成交金額為 2536.59 億元。盤面結構，類股漲跌互見，電子受美科技收黑拖累走低，金融平盤附近整理也收小黑，壓抑大盤收低，傳產以航運、生技漲幅較為出色，橡膠、鋼鐵表現相對落後。

二、盤勢預估

國際主要股市走勢轉趨震盪，台股節前賣壓雖已大致宣洩，但受制春節長假不確定性，追高意願仍受限。台股小幅跳空開低之後，多數時間都維持在平盤之下震盪，終場以小紅 K 下跌 65 點作收，成交量縮至至 2600 億元以下，呈現量縮下跌走勢，指數收盤小幅失守 3 日、12 日均線，目前短期均線糾結形成壓縮待變格局，預期農曆封關日仍以低量整理的可能性居高。

晶圓代工產能供不應求，帶動報價持續揚升，近期 8 吋晶圓代工廠雖積極進行去瓶頸工程以逐步提升約千片產能，但外傳有車用電子大廠願意加價搶購，為搶 8 吋產能，包括 PC、消費性電子、電源管理、通訊、網通等 IC 設計廠主動要求代工廠進行競標，以價高者得的方式分配產能。

被動元件 MLCC 供應吃緊，繼龍頭日本村田開出漲價第一槍之後，南韓三星電機近期表示也有意跟進漲價，加上另一大廠日本太陽誘電幾乎全面停接消費性電子應用新訂單，預期國巨、華新科可望最快在農曆年後宣佈調漲第 2 季 MLCC 與晶片電阻漲幅達 10%，有助獲利能力進一步提升。

大陸媒體報導，特斯拉上海超級工廠第二階段環評報告過關，已獲得臨港地區開發建設管理委員會許可，該工廠一期第二階段的建設內容為提升 Model3 車型產能，以及新增 Model Y、Model 3 及相關衍生車型生產，意味著該工廠擴建及新車型生產即將啟動，預計年產能將從現有的 25 萬輛擴增至 45 萬輛。

三、強勢股

電子：

南電 (8046)、緯穎 (6669)、臻鼎 (4958)、健鼎 (3044)、聯詠 (3034)。

非電：

美利達 (9914)、萬海 (2615)、巨大 (9921)、和泰車 (2207)、長榮 (2603)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據