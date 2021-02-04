找尋錯失二千點行情的亞特蘭提斯

林友銘

一月下旬的一場大跌，跌出了人心的惶恐，市場開始出現泡沫提早破滅的聲音，紛紛比擬為去 (二○二○) 年農曆年間的模式翻版，極其慘痛的既視感降臨。

對於接下來的盤勢及選股策略，有以下的看法提供參考：

一、舉凡有預防的事，結果往往不會照著走

今年開年之際，誰能想到台積電居然能夠飛象過河形成飆股，並讓所有小白投資人趨之若騖、讓股市老手自嘆弗如！這意味沒在理性預期中的好事，都易有超漲的反應。

同理，去年農曆年後之所以大跌，不正是因為市場歷經了將近十八年的後 SARS 經驗，終於相信 COVID-19 不會帶來致命的危機下，所形成猝不及防的超跌反應。

拜登就任日為一月二十日，市場之前就有股聲音：川普四年正是全球資本市場的狂牛四年，拜登就任就是這一切泡沫破滅的開始。果不其然，台股的高點 16,238 就正好落在拜登就任的後一天一月二十一日，而這天同時也是道瓊、費半的高點所在，一切的一切似乎就照著市場預期在走…… 按照上面的邏輯，真的是這樣嗎!?

無巧不巧，這波大跌正好又遇上農曆年節，眼看部桃疫情方興未艾，去年模式似乎又將重演…… 如果這又是大家的沙盤推演，恐怕，結果往往不會照著走。

二、資金狂潮的結束，一個尖頭是無法交代反轉的

觀察去年初 COVID-19 形成大跌之前，指數先以頭肩底的型態呈現，然後才形成利空後破線大跌；同時高點 12,197 當日是呈現黑Ｋ棒，代表創高日為無效買盤，這點至為關鍵 (見附圖左)。

然而，本波的高點 16,238 當天是以長紅棒作收，且並非波段最大量，這意味量價背離或有之，但買盤仍屬有效且未全面瘋狂，故不構成物極必反的條件。同時，因為型態上是單邊下跌，連Ｍ頭都未形成，更不消說頭肩頂，故沒有泡沫提早破滅之可能 (見附圖右)。

三、年後還有一波，四月才有變盤點

不管市場目前對下跌的利空如何看待，或如何地擴大解讀，筆者皆認為本波下跌的目的，一來為 16,238 量價背離的修正，二來為小白投資人隨買台積電隨賺的反噬，三來提早釋放不想抱股過年的賣壓。

而既然修正也修正過了，承上邏輯，真正的泡沫破滅之前，大盤要有Ｍ頭或頭肩頂型態才是，故未來差則至少還缺一個右肩，好則連真正的高點都未到，這些都有可能在新春開紅盤後完成，所以筆者才說年後還有一波的緣故。

至於真正需要警戒的點，應落在四月才是，不妨抓四月五日清明至四月十五日第一季財報公布這段期間。主要的理由：

(一) 四月為去年低點 8523 以降的第十三個轉折月。

(二) 去年封城從四月開始，五月為全年營收的低點。故今年來到五月時，正常狀況營收較去年同期大幅成長，但也可能就是 YOY 的高峰。而股市的高峰往往會領先基本面的高峰至少一個月，故四月該當警戒。

(三) 四月為季報陸續公布期，沒公布前的第一季容許作夢，公布後就得喝雄黃酒現形，自然容易出現變盤轉折跡象。

四、每次下跌，都會產生主流易位的現象

台股是去年十二月四日站穩 14,000 的，當天台積電也正式站穩五百元大關；之後一個半月台股狂漲 2200 點、台積電狂飆 178 元。如果以台積電每漲一元對指數的貢獻為 7.6 點來計算，這 2200 點中有 1352 點是由台積電所貢獻，貢獻度為 61%。

再檢視剩下的 39%，大致由台積電所帶出的 IC 設計 (聯發科＋IP 股)、鴻海所帶出的車電族群所瓜分。由於市場熱錢高度集中在這些板塊，導致它們的本益比激增，同時也形成資金的黑洞，讓其他族群嚴重失血。這種偏頗的盤面結構，伴隨著妖股頻出的投機風，就是一月底國際股市及台股修正的主要原因之一。

修正一定是針對原主流而為，自然伴隨著修正後的股價整理。而原主流整理期間，市場會自動尋找新的題材與商機，這是不變的定律，前提是資金行情仍在、股市尚未走空。

隨著長假後開紅盤，緊接著股市就要面臨財報效應 (去年年報、今年第一季季報) 及股東會行情，市場勢必回歸理性強調獲利及殖利率，意圖從中找到自去年十二月以來的二千點行情中，確實基本面良好但股價被低估的族群或個股，理當要補漲還其公道，這就是本文謂之的「錯失二千點行情的亞特蘭提斯」。

以下就是精選的代表股，並且認為它們會有加倍奉還的機會：

1.『友達』(2409)

面板去年第三季即轉虧為盈，季獲利為 0.3 元。而第四季報價再上，友達的先行指標是南韓 LGD，最新研調表示獲利將激增，這意味國內面板雙雄連二季獲利機會大增，自然有其基本面實力。

觀察友達在本波大盤下跌中是少數外資持續回補的權值股，配合二月初線型的平台整理突破，15.75 元頸線處大量換手意圖闖關，故接下來創波段新高機會極大，連帶也會帶動面板相關族群。

2.『台表科』(6278)

此股為 SMT 打件產業，同時可用在面板、Mini LED 及 ABF 的表面黏著上，為國內最頂尖的該產業龍頭股。二○二○至二○二二年法人估最樂觀的 EPS 為 10.78 元、12.99 元、16.69 元，依一月底股價計算本益比落在七至十一倍之間，整理將近三個月，自然有還它公道機會。

3.『惠特』(6706)

此股是筆者認為最具漲倍股機會的標的，但無奈公司辦理現增及可轉債期間得訂價，故股價會有被套利且有壓盤動作。

然一月底增資計畫已定，可轉債平均標價為 109 元，轉換價在 168 元，代表標此價者若想賺錢股價得上到 183 元 (168×1.09=183) 轉換才有利。當然可轉債可拆售為本債及權利部分，於二月初市場會做最後的拆解。再則現增訂價在 126 元，新股發行前訂定一月二十六日為最後融券回補日，股價自然在一月二十六日靠空單回補有支撐力，二月初會有補券後的小殺多動作，這是現增股的慣性。

展望未來，轉換繳款期自農曆年後展開，屆時就要反映惠特在元月份出售九億機台設備給富采的事實 (完工入帳法認列營收獲利，不會全集中在元月)，以及同時身為富采與三安集團 Mini LED 御用檢測設備股的身價。我們可把這種設備喻為半導體中的 EUV，要想做好 Mini LED 就一定得靠它，國內沒人做得比它好！單憑此點，配合脫隊二千點以上的行情，年後就有十足機會看它接棒演出。

來源：《理財周刊》1067 期

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