軋空戰散戶槓法人 金融生態改變

文／理周教育學苑．方鈞

Q:GME 美股聖戰，起因如何，為什麼這麼多人在討論？散戶與法人的關係從割韭菜到如今角色的改變，為什麼這次會成功讓法人吃大虧，金融生態受到什麼改變，該如何面對？

A: 近期華爾街發生令人震驚的事件，引發美股散戶對戰法人，美國散戶與做空機構的大戰，起因是 GameStop(GME) 這家電玩專賣店營運不佳，被華爾街 Melvin Capital 為首的金融大鱷看中，布局空單數量狂到超過 GME 股票發行量 130%，這舉動引起 Reddit 上逛 GameStop 的宅男群情激憤，號召散戶買進跟賣空機構拚了，GameStop 股價重挫 44% 之後又飆升 67% 以上，瘋漲導致空軍慘賠，各大券商因此同步限制 GameStop 等股票買入，只准散戶賣，不准散戶買，不過機構大戶仍可以自由買賣。Reddit 論壇上對 GameStop 軋空的發展充滿不確定性，市場參與者越來越擔心，年輕散戶與賣空機構法人之間的大戰可能在整個金融系統中造成連鎖反應。

歷史上有很多這種的軋空事件，被軋的賠錢，軋人的也賠錢，雖然歷史上大多是軋人的法人勝利，在美國金融戰爭底下，擁有大量資源的華爾街巨頭們能夠透過買賣，輕而易舉地影響股票漲跌，散戶們往往只是被收割的韭菜。

從過往到現在，散戶都是被大戶坑殺的人，直至此次的抗爭產生，GME 的事件，網路方發起一個口號，民間發起散戶一人一股 GME 打倒華爾街的活動，傳到各個社群網站中，隨著網路的發達，投資人有更多可以連結的管道，當一個事件變成現象，就不再是單一事件，應該看到更多方面及可能性。

這次的引爆會對金融市場有更多的重視跟機會，網路改變世界，科技逐漸布局到傳統的金融業，帶來一波新的衝擊性改變，例如 5G、人工智慧 (AI)、區塊鏈等技術興起，區塊鏈的去中心化，公開透明資訊，且防止特定人士竄改，而 AI 利用大數據法則，找到投資機會，使更多人能夠參與更多金融商品買賣。

科技將改變接下來的金融投資環境，如果投資朋友能用更開闊的心態去迎接即將到來的改變，便能夠更迅速的適應新的技術，並且掌握更多投資機會！

來源：《理財周刊》1067 期

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