〈書摘〉做對四件事，成為商業溝通高手-標題怎麼下才吸睛？讓人一目了然，顧客想不注意都難

▲輔仁大學兼任副教授關家莉老師

我們的大腦是很聰明的，面對每天海量的訊息，大腦有一個訊息接受閥門，只有「聽到」、「看到」自己有興趣的事情才會打開。輔仁大學兼任副教授關家莉老師出版《做對四件事，成為商業溝通高手》（時報出版）提到，讓被溝通者感興趣的事情，除了「誰」來溝通外，訊息的標題或是開場白也很重要。試想一下，如果你想減肥，下面哪一個標題會打動你？

「睡前做一件事，1 個月可以瘦 3 公斤。」

「每天採用 16 小時斷食法，加上每天運動 30 分鐘，1 個月可以瘦 3 公斤。」

關家莉說，我相信大部分的人都會選擇第一個標題，因為第一個標題暗示我們可以很容易的用 1 個月的時間，達到減重 3 公斤的目標，真是一個非常好的懶人減肥法。雖然可能我們點進這個標題，看到的內容很可能和第二個標題所談的一模一樣，甚至是使用更麻煩的方式，或是靠減肥藥才可能達到 1 個月減重 3 公斤的目標。但無論如何，對於喜歡懶人減肥的人來說，第一個標題真的比較吸引人。

速迅破題，吸引被溝通對象爭取共感

為了要讓被溝通對象的訊息閥門打開，溝通者無不絞盡腦汁思考如何「搏眼球」。但如何才能「搏眼球」呢？亞洲第一個同婚合法化的國家，成功的讓台灣躍上國際新聞舞台，媒體選擇報導台灣同婚合法化的新聞，因為這個新聞可以瞬間打開關心同志權益的人的訊息接受閥門。更重要的是，媒體的標題是「台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家」。通常「第一」、「最快」、「最強」，或是「台灣第 1000 萬個旅客」這種有意義的數字，都會吸引到被溝通對象的注意力。

2020 年 10 月，許多媒體都出現「天主教教宗方濟各（Pope Francis）支持同性婚姻」的標題，相信不僅同志朋友、支持同婚合法化的朋友，和反對同婚合法化的朋友，都會想要進一步了解教宗說了什麼？為何支持？和其他天主教會的反應等等。就連對於同婚合法化沒有特別想法的人，看到天主教宗居然會支持同性婚姻，也會很好奇的想進一步了解。

主要原因就是這個訊息和我們的原本的認知反差太大，天主教給人的印象是保守的、堅持傳統的；教宗「居然」支持同性婚姻。支持同性婚姻的朋友們一定非常開心，反對同性婚姻的朋友們則是除了震驚還有更多的不解。不管如何，這個認知的反差實在太大，自然就立刻吸引了所有人的目光。以前教新聞學的老師總說：「狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞。」正是因為在一般人的認知中，除了有些地方吃狗肉以外，人是不會去咬狗的。

除了「有意義的數字」和「反差」以外，「類比式」的標題也是一個「搏眼球」的好方法。例如，在重視生態保育的時代，「XX 連鎖餐飲，禁用塑膠吸管來救海龜」，一定會讓消費者注意到該企業的社會責任舉動。貓熊受到全世界的喜愛與關注，不僅是因為貓熊樣子和動作都很可愛，更因為牠的數量很少，屬於世界級的保育類動物。若你看到「比熊貓還珍貴！台灣黑熊數量僅有熊貓的 1/10」這幾個字，相

信會為之震驚，原來台灣本土黑熊，數量僅有瀕危熊貓的 1/10，瀕臨絕種危機的威脅更大。

溝通最高原則，避免誇飾及不反感接受訊息

這幾年淨灘和植樹造林都是許多企業熱衷參與的環保活動，每次淨灘後，主辦單位總會公布「我們今天清理出 XX 公斤的垃圾，保護了海洋生物」等等。但是「XX 公斤」對一般人的意義是什麼？如果能更具像化一點，例如「XX 公司一年清理了跟台北 101 大樓一樣高的海灘垃圾」，或是「XX 公司一年拯救了多少隻海洋生物」更能讓社會大眾有感。以前我服務過的一家外商，在全球推動植樹造林，累積

復育超過一億棵的樹，一億棵這個數字聽起來挺厲害的，但是若能換算成「覆蓋幾個台灣」可能對台灣的民眾來說，更容易達到「搏眼球」的效果。

好的開場白在一對一的溝通或是一對多的簡報中，更是重要。因為現在的人早已經被創新的通訊科技，和即時更新的新聞、訊息，訓練得沒有耐心等待「起、承、轉、合」式的溝通，我們喜歡「破題式」的溝通模式，如果在面對面的溝通中，不能在開始 30 秒內就抓住被溝通對象的吸引力，那麼接下來的時間裡，被溝通對象低頭滑手機，或是放空自己，也就不令人意外囉！要做出好的開場白，需要事前做好

功課，了解你的被溝通對象的目標、期待、喜好和動機，才能在 30 秒內抓住他們的注意力。

「搏眼球」雖然已經是一種顯學。然而過度操作「搏眼球」的後遺症是，當閱聽眾經歷過多次被標題吸引了之後，點進連結卻發現內容一點都不吸引人，甚至文不對題時，會讓人大失所望；幾次之後，不但對「搏眼球」產生了免疫力，甚至厭惡感。還有一種情形是企業在網路上主動推播廣告，當你打開手機、打開電腦，不管上什麼網頁常常會主動跳出滿版的廣告，影響到你閱讀新聞及任何內容，這個部分也會

讓大家厭煩及不喜歡，若持續這樣的操作，慢慢的會讓大家對推播新聞、推播訊息，失去信心。所以如何讓被溝通對象「聽得到」、「看得到」，又不會產生反感，才會被視為是一門溝通的藝術了。

本文節錄：【做對四件事，成為商業溝通高手】一書

來源：《時報出版》