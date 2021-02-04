不受疫情影響 全球創投募資額逆勢增加逾2成

KPMG 安侯建業今 (4) 日發佈《創投脈動：全球創業投資分析》報告，儘管有疫情衝擊，但在大型基金挹注下，去 (2020) 年創投市場投資總額仍逐年增加，全球募資活動從 2019 年的 900 億美元一口氣跳增至 1120 億美元，年增幅 24%。

報告指出，截至去年第 4 季，全球風險投資總額高達 808 億美元，其中包含了 5418 宗交易筆數，其中創投公司 Andreessen Horowitz 募集了兩支總價值高達 45 億美元的大型基金，包含了一支 13 億美元，主要以金融科技、消費者和企業的早期公司解決方案的基金，另一支 32 億美元的基金，則聚焦各種成長階段的公司。

報告指出，去年第 4 季，全球所有地區的創投資金都非常強勁，其中在美洲和歐洲地區，創投市場在第 4 季亦持續保持活絡，更達到了年度新高，本季的創投投資持續集中於那些受疫情影響所帶動的產業，包括物流業、醫療保健以及生物技術、金融技術、教育和遊戲產業。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師黃海寧指出，去年包括旅遊、觀光業到娛樂產業等全都因疫情而重創，但也同時啟動加速數位轉型，促成許多從事數位化相關的新創公司與大企業合作的機會。

展望 2021 年第 1 季，黃海寧認為，在低利率與資金充沛的大環境下，可望推升全球創投投資市場保持活絡，尤其看好美國、亞洲的 IPO 市場表現。

