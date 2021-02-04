華通1月營收50億元創歷年同期新高 年增24%

PCB 廠華通 (2313-TW) 今 (4) 日公布 2021 年 1 月營收 50.38 億元，創歷年同期新高，月減 9.92%，年增 24.53%，由於 HDI(高密度連結板)的市場需求仍高，各廠產能增加也有限，華通 HDI 板接單能見度已達第二季。

至於其他提供 HDI 板產能的 PCB 廠如健鼎 (3044-TW)、柏承 (6141-TW) 也表示，目前 HDI 板製程需求相當旺，訂單能見度高。

華通去年第四季營收創新高， 2020 全年營收 605.17 億元，創新高，年增 7.73%。2020 年前三季稅後純益 33.69 億元，年增 41.55 %，每股純益 2.83 元。

華通生產基地主要集中在台灣及中國，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板、以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。新增重慶廠二廠的產能也將在今年開出，以因應市場對於 HDI 板的高度需求。

由於未來 5G 手機機種比例持續提升，加上遠距辦公、線上教學需求推升平板、筆電訂單暢旺，產品將持續使用高階 HDI 疊構設計，華通在產能、技術及服務等優勢下，加上長期佈局的低軌道衛星通訊產業商轉在即，及傳聞將在美系客戶消費性電子產品取得軟板訂單，有助未來營運動能。