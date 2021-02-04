好幸運 只花買25元買茶飲就抱回1千萬發票大獎

財政部今 (4) 日公布 109 年 11-12 月期統一發票中獎清冊，本期共開出 13 張 1000 萬元的特別獎，其中有幸運兒只花 25 元在超商買瓶裝茶飲就對中千萬大獎；另外，桃園市也有人只花 25 元租用 Gogoro 電動車就對中 200 萬元特獎。

11-12 月開出統一發票千萬元特獎中，不少是花費不到百元的小額消費，包括位於台北市松山區統一超商「松怡門市」，有消費者只花 25 元買茶飲，另有民眾在台北市中正區的金興發花 45 元購買鋼珠筆。

另外，有消費者在彰化縣鹿港鎮的可樂舒商行花費 65 元購買巧克力蛋糕，同樣對中千萬元大獎，南台灣部分，位於屏東縣的全家超商「長安門市」、「麗園門恆春分公司」同樣開出千萬元大獎。

在 200 萬元特獎部分，桃園市有消費者只花 25 元租借 Gogoro 電動車就對中 200 萬元大獎，新北市土城區的台塑加油站，有消費者只花 60 元加油，同樣對中 200 萬特獎。

賦稅署表示，109 年 11-12 月期統一發票中獎發票自 2 月 6 日起開始受理兌換，消費者可利用發票兌獎 APP 或到便利超商多媒體服務機列印電子發票證明聯，如將發票儲存於發票整合平台並指定匯款帳戶，中獎獎金將自 2 月 8 日起自動匯入帳戶。