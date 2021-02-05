中芯電話會議：接到客戶轉單、不亂漲價、納入實體清單有影響

周五 (5 日) 中芯國際 (981-HK) 聯合 CEO 趙海軍在第四季電話財報會議上指出，公司在 2021 年將持續保持產能滿載運作，同時將推動 28nm 及以上的晶圓擴產計劃，並保證一定的獲利能力。

趙海軍指出，目前全球晶圓代工產能十分緊俏，主要因為市場需求成長遠超過預期，反觀全球晶圓廠的擴產速度相對緩慢。

針對中芯國際的擴產計劃，趙海軍透露中芯國際 2021 年的 12 英吋月產能將擴大 1 萬片，8 英吋的月產能將擴大 4.5 萬片。不過，由於整體擴產將在下半年完成，因此擴產不會對今年營收帶來明顯成長。

現在市場最熱的汽車晶片短缺問題，中芯表示早已預估，所以影響不大，不會改變中芯的供應體系。甚至有的半導體廠因增加車用晶片的生產，使得客戶轉單給中芯。

針對產品調漲議題，中芯回應目前市場供需情況已經轉變，對於漲價這件事是經過與客戶商討過，且中芯遵守合約精神，確定下來的價格不會改變。

至於實體清單方面一直在和客戶溝通，雖然有擔憂，但是客戶一直在和中芯站在一起，沒有變化。

國金證券今 (5) 日公布最新報告給予中芯國際加碼評等，目標價格為每股 66 人民幣。國金證券看好中芯成熟製程擴產加速，因為即便美國嚴審半導體設備出貨給中芯，但中芯可以在中古市場買進成熟製程設備，這方面不受美國禁令影響。

不過先進製程客戶端會有變數，因為封鎖華為政策導致海思無法下單，這使得 14nm 業務大減，因此需要開發新的客戶。

此外，另一大風險就是美國商務部對設備材料管制的變數，這將導致中芯明年產能擴充不易，材料短缺將讓中芯營收難以高成長。

