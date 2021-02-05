〈紐約匯市〉就業報告前夕 美元連五升 負利率料延後實施 英鎊攀高

美元延續近日反彈走勢，周四 (4 日) 兌歐元和日圓繼續攀高，投資人對美國經濟展望有信心，且看好美國周五將公布的 1 月非農就業報告可能優於預期。英國央行 (BOE) 決議按兵不動，且未立即實施負利率鬆一口氣，英鎊攀高。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在紐約尾盤勁揚 0.5% 至 91.509，是兩個月高點，今年累計上漲 1.7%。

歐元兌美元貶值 0.6% 至 1.1966 美元，貶破 1.2 美元支撐價位，是去年 12 月 1 日以來首見。

美元兌日圓升值 0.4% 至 105.53 日圓，是去年 11 月 11 日來最高價位。

美元去年貶值 7%，但去年 12 月開始回升，主因空頭回補買盤，以及對美國經濟從疫情復甦腳步快於其他國家的樂觀期許。最新數據顯示，美國上周首次申請失業救濟金人數下滑，分析師預測，周五公布的 1 月非農就業人數會增加 5 萬，扭轉 12 月的下滑 14 萬。

美國公債殖利率周四攀高也推升美元，殖利率上升反映投資人為拜登紓困計畫和美國就業市場趨於穩定布局。

英國央行周四開會決議按兵不動，但可能延後實施負利率的談話，帶動英鎊兌美元勁揚 0.3%。

英國央行表示，銀行需要至少六個月才能為負利率做好準備，促使貨幣市場把押注英國實施負利率的時間延後到 2022 年 2 月。

英國央行也公布經濟預測，今年第 1 季可能萎縮 4%，帶接下來到年底應該可以快速復甦。

以太幣周四回落，盤中一度下挫 1%。芝加哥商品交易所 (CME) 將在下周推出以太幣期貨，曾讓以太幣周三大漲 10%，登上 1698.56 美元歷史新高。

截至周五 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格：