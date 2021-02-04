央行加重打炒匯 台幣仍升破28關卡一度衝上27.931元

央行再出招打炒匯，「外匯收支或交易申報辦法」修正預計將於年後上路，不過，明天農曆年封關，出口商仍有實質的拋匯需求，帶動新台幣兌美元今 (4) 日升勢再起，一度衝上 27.931 元，逼近昨天的 23 年半新高價位，午盤暫收 27.938 元，升 4.39 角。

美股四大指數周三漲跌互見，但韓國爆出本土感染新冠變種病毒，日韓股市今天全都壓回，台股同樣走勢震盪，早盤下挫逾 160 點，跌破月線關卡，權值股普遍走弱，隨後指數陷入多空交戰，在平盤下遊走，投資人觀望氣氛轉濃。

央行日前大動作專案金檢，抓到國際糧商炒匯，累積承作新台幣遠期外匯交易 (DF) 金額高達 110 億美元，為歷年最重大案件，接著又趕在農曆年前預告修正「外匯收支或交易申報辦法」，將針對特殊性質或類別如企業國外借款，額外訂定承作額度，新規定預計 2 月 17 日正式上路。

新台幣兌美元匯價昨天盤中衝上 27.93 元，改寫逾 23 年半新高，收盤在央行調節下，以 28.377 元作收，出口商把握農曆年封關前最後 2 個交易日，大舉拋出美元，因而推升台幣走勢，今天最高來到 27.931 元，逼近昨天的高點，不過，央行封關前不會輕易放手，加上外資近來並無大幅淨匯出的跡象，市場觀望態度轉濃。

觀察主要亞幣表現，由於國際美元維持走升的態勢，因此，韓元早盤貶值約 0.48%，新加坡幣貶 0.13%，日圓、泰銖與人民幣同步走貶。英鎊及歐元貶幅分別為 0.31%、0.13%。