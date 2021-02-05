iPhone 12 Pro銷售旺小摩上修產量 但mini恐在Q2停產

投行摩根大通 (JP Morgan，小摩) 周四 (4 日) 發布報告，看好蘋果上半年 iPhone 12 Pro 系列的銷售動能上修預估產量，但認為 iPhone 12 mini 可能因為需求疲軟而在第二季停產。

小摩蘋果 (AAPL-US) 供應鏈分析師 William Yang 表示，小摩維持 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 今年第一季和第二季的預估銷量，分別為 5600 萬支和 4100 萬支。

Yang 仍看好上半年的出貨動能，因此上調其中 iPhone 一些機型的生產量，iPhone 12 Pro Max 生產比重將增加，產量提高 1100 萬支，iPhone 12 Pro 和 iPhone 11 產量則分別增加 200 萬支與 800 萬支。

不過，他也將 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 的產量預測分別減少 900 萬支以及 1100 萬支，並表示，鑑於 iPhone 12 mini 疲軟的需求，供應鏈可能在 2021 年第二季停止生產。

展望今年下半年，Yang 表示蘋果即將在 2021 年推出 4 款新一代 iPhone ，將具有更小的「瀏海」、更長的電池壽命，以及強化的相機功能。

Yang 說，iPhone 新一代機型供應鏈正加速趕工，預定產量 8000 萬 至 9000 萬支，高於 2020 年下半年為 iPhone 12 提前生產的 7600 萬支。

此外，Yang 認為今年不會推出新的 iPhone SE ，但供應鏈已經著手規劃生產預計 2022 年上半年推出的「iPhone SE 3」。

小摩表示，iPhone SE 3 的設計可能與前一代類似，但將搭配升級的處理器。考量到 iPhone 11 推出至今仍流行，未來可能還會推出基於 iPhone 11 的低階機型。