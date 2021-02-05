〈台股盤前〉封關在即追價意願低 續量縮盤整大漲不易

台股昨 (4) 日在台積電等電子權值股領跌下，下跌 65.1 點、收在 15706.22 點，成交量縮至 2536.59 億元，而台股今 (5) 日將封關，法人指出，美股大漲並重回相對高檔，台股封關日走勢偏樂觀，但長假在即，觀望氣氛濃厚，成交量恐持續萎縮，大盤估將震盪盤整，大漲不易。

市場消息方面，高通、賽靈思、聯詠、譜瑞 - KY、原相等五大美台指標 IC 設計相關業者，同步示警全球半導體全面短缺，晶片供應吃緊非短期能解，意味晶圓代工、封測產能持續供不應求，台積電、聯電、日月光投控等業者訂單滿手，報價持續看漲。

半導體封測龍頭日月光投控打線封裝需求比預期更強，預期「會缺一整年」，首季美元計價封測事業生意量與產能利用率，將與去年第 4 季相近，強勁態勢是「過去 30 年未見」，今年營收可望逐季成長。

鴻海公布元月營收為 5002.2 億元，為歷年同期最佳。主要是受惠蘋果 iPhone 12 系列需求強勁所帶動，鴻海本季營運將是歷年最旺的第 1 季，單季營收可望攀上同期新高。

群創、友達去年第 4 季單季獲利、毛利率、每股純益都攀上至少近 13 季新高，去年全年同步轉盈。群創更演出大驚奇，繳出單季獲利季增逾 5.5 倍至 101.4 億元，平均每天賺超過 1 億元，每股純益 1.04 元。

雖然市場需求強勁、友達訂單能見度直達上半年，但董事長彭双浪示警，上半年有三大壓力，包括匯率、缺工和缺料，其中玻璃三大供應商工廠都有問題，造成供給壓力，晶片供給也緊張，是營運最大變數。

法人指出，美股大漲並重回相對高檔，台股封關日走勢偏樂觀，但長假在即，市場追價意願偏低，觀望氣氛濃厚，成交量恐持續萎縮，大盤估將震盪盤整，不易大漲。

