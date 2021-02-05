線上辦年貨正夯 富邦媒估年節檔期業績增6成

台灣線上零售業龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (5) 日公布 2021 電商年節消費趨勢報告，momo 觀察到，由於消費者零接觸觀念提升，置辦年貨需求朝線上發展，使 1 月「年菜」、「禮盒」和「開運」等關鍵字熱搜加總突破 200 萬次，而宅娛樂代表關鍵字如「Swtich」、「麻將」、「桌遊」等熱搜也高達數十萬次，預計在長假宅商機發酵下，有望推升年節檔期再成長約 60%。

富邦媒指出，由於疫情帶動居家用餐風潮，相較往年網購年菜以「加菜」為主，今年圍爐辦桌組合商品銷售占比達 70%，帶動年菜銷售至今已成長近 80%，

另一方面，網購伴手禮盒也繳出亮眼成績，momo 禮盒銷售成長近 80%，尤其國產禮盒買氣大增，盛香珍、喜年來等在地品牌以及保健食品禮盒、雞精和魚精類商品均呈現翻倍成長。

由於政府宣布年節期間旅遊景區啟動總量管制，帶動宅娛樂需求再度升溫，電動、點數卡業績年增逾 50%，特別是任天堂 Switch 搭配健身環的組合最受歡迎，而過年期間熱門的麻將、撲克牌等博弈類型桌遊，在防疫宅風氣加持下銷售成長近 40%，占整體桌遊銷售約 60%。