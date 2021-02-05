〈焦點股〉國產疫苗研發催馬力 高端盤中再飆漲停寫歷史新高

疫情指揮中心證實，台灣確定列入 COVAX 首波新冠疫苗配送名單中，將與其他非聯合國會員共分阿斯特捷利康 130 萬劑疫苗，預計 2 至 6 月期間到貨。同時，國產疫苗也加速研發腳步，帶動疫苗股躍居多頭指標，高端疫苗今 (5) 日盤中拉出第三根漲停，續創歷史新高。

世界衛生組織 (WHO) 主導的疫苗全球取得機制 (COVAX) 平台，全球約有 190 國參與，昨天公布第一批配送名單沒有台灣引發議論，不過，指揮中心解釋，台灣不是聯合國成員，因此並未列在名單內，而是與其他 5-8 個非會員歸為一類，但仍列首波名單，將共同分配 130 萬劑疫苗。

隨著接種新冠疫苗時程越來越近，引發市場熱議，政府同時加速扶植國產疫苗廠，第一家進入二期臨床的高端疫苗 (6547-TW)，日前傳出新斬獲，正在執行清零計畫的部桃也加入成為試驗醫院之一。高端持續受法人青睞，股價連日飆漲，今天盤中再度亮燈漲停，達 148.5 元，改寫天價，累計近 5 個交易日以來，已大漲逾 4 成。

至於國光生 (4142-TW) 方面，據悉，公司近日已完成食藥署提出的補件要求，可望參加專家審議會，若順利通過，近期也有機會拿到二期臨床的門票。國光生去年本業表現優異，自結全年營收 18.68 億元創歷史新高，年增幅達 43.8%。

聯亞生技疫苗日前獲食藥署有條件核准後，預估 7 月取得台灣緊急使用授權 (EUA) 時，可優先提供 2000-3000 萬劑，今年產量更可望達到 1 億劑，而轉投資聯亞藥業也收到食藥署核准，可專案出口試驗用新冠疫苗至巴西，後續將在當地進行二期臨床試驗。

指揮中心表示，由於阿斯特捷利康疫苗還沒獲得 WHO 緊急使用授權，COVAX 到貨時程無法確定，預計 2 月底才會獲授權，最快 2 月到 6 月間到貨，取得疫苗後一周就能施打，專責醫院第一線醫護人員將優先接種。