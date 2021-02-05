慧榮去年Q4純益季增12% 全年每股賺0.86美元

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 公布去年第四季財報，稅後純益 2992 萬美元，季增 12.14%，每股純益 0.86 美元；去年全年稅後純益 1.14 億美元，每股純益 3.24 美元 2668 萬美元。慧榮預估，今年第一季營收將季增 7-12%，毛利率約 48-50%。

慧榮總經理苟嘉章表示，在客戶訂單穩健成長帶動下，第四季營收優於預期，其中，智慧型手機和 IOT 裝置 eMMC/UFS 控制晶片營收表現尤其亮眼，SSD 控制晶片也持續受惠 PC 的強勁需求，SSD 解決方案則因季節性因素影響，減少出貨。

展望本季，慧榮預估，營收約為 1.54-1.61 億美元，較上一季成長 7-12%，毛利率介於 48 至 50% 間，並預估今年全年營收將介於 6.5 至 7 億美元間，較去年大幅成長 2 至 3 成，毛利率估 47-49%。

展望後市，苟嘉章表示，雖然目前晶圓代工產能吃緊，但慧榮取得的產能已能滿足今年營收預估。

苟嘉章指出，第一季營運不受季節性因素影響，目前訂單滿載，全年訂單也遠超過營收預估，將持續帶動公司成長，而 PC、智慧型手機、IOT 裝置 OEM 市場需求強勁，加上 SSD 及 eMMC/UFS 控制晶片不斷增加開案量，預期此波需求將延續至明年。