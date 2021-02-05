材料-KY 1月營收2.3億元 創歷史次高

材料 - KY(4763-TW) 今 (5) 日公布今年 1 月營收，為 2.3 億元，創歷史次高，也為歷年同月新高，月減 0.05%，年增 48.27%，主要由於中菸公司紡絲級醋片在春節前提前拉貨，及去年農曆年基期相對較低所致。

材料 - KY 主管指出，由於絲束需求強勁，醋片也有相當數量的訂單，在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收可再創新高，有機會達成雙位數成長的目標。

材料 - KY 目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，原預期今年上半年量產，已提前在 1 月投產，絲束年設計總產能現在為 1 萬 6000 噸。

此外，今年將持續擴充醋片產線，預計今年底前將新增 5000 噸設計產能，醋片年設計總產能經過擴充後，將達 3 萬噸。

材料 - KY 興建上游原物料醋酐新廠，規劃建造 6 萬噸，去年第四季動工，預計第二季完工，除自製上游原料，有利降低及穩定生產成本，也有機會少量出貨。

材料 - KY 副總經理陳界瑞表示，醋酐價格從去年 10 月底每噸人民幣 5800 元左右，上漲至目前人民幣 7500-8000 元的水準，漲幅不小，材料 - KY 在下半年醋酐自有產能開出後，自製醋酐將可大幅減輕成本上漲壓力。

材料 - KY 由於在今年新增一條絲束產線後，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，本公司預計擴建絲束廠，新增 5000 噸產能，投資金額約新台幣 3.5 億元，目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。