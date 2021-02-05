1月我外匯存底、外資持有股債占比同創新高

台灣央行今 (5) 日公布我國 1 月底外匯存底為 5414.81 億美元，較上月底增加 115.7 億美元，續寫新高，除了反映外匯存底投資運用收益，也有部分因素為央行進場調節；同時，外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共折計 6457 億美元，約當外匯存底衝上 119%，雙創歷史新高。

央行外匯局長蔡烱民說明，外資持有股債餘額約當外匯存底比重數據，不應解讀為健康與否，此數據非股市中外資持有的比重，而是用來觀察流動性，變動速度快。

蔡烱民進一步指出，近來股市大漲，1 月外資淨匯入 49 億美元，不過，資本移動不僅只有外資。

央行統計 1 月外匯存底變動主要是因，外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及資金集中鉅額進出導致外匯市場波動較大，使央行進場調節；其中，由於美元 1 月中旬以來略見反彈，日圓貶值 1.26%、歐元貶值 1.59%，不過，英鎊仍升值 0.62%，而人民幣也升值 0.36%。

另外，觀察各國外匯存底，中國穩居冠，最新統計至 12 月底來到 3.2165 兆美元，月增 380 億美元，日本來到 1.3121 兆美元，月增 60 億美元，瑞士來到 1 兆 132 億美元，月增 432 億美元；沙烏地阿拉伯來到 4412 億美元，月減 37 億美元；而印度至 1 月 22 日最新數據達 5422 億美元，月增 40 億美元，仍領先我國，至於韓國最新公布 1 月底外匯存底為 4295 億美元。