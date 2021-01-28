〈央行理監事會揭密〉利率政策兩難 升息恐助台幣升值、加重傳產壓力

台灣央行今 (28) 日公布去年第四季理監事聯席會議議事錄摘要，多位理事表達再降息效益不大也不適當的看法，認為利率長期維持低水準不利經濟發展，中長期可考量升息，然而，升息卻會對傳統產業與台幣造成不小壓力。

其中兩位理事指出，2021 年國內經濟溫和成長，預期通膨回升，加上利率已處歷史低點，降息效果不大，且利率長期維持低水準不利總體經濟長期發展，惟經濟前景不確定性因素仍多，目前也非升息的合宜時機，因此，維持利率水準不變是合宜政策。

另一方面，有兩位理事表態須關注長期低利率對經濟體韌性和經濟金融發展的影響，其中有位理事指出，中長期可考量調升政策利率，將使台灣經濟走出不一樣的模式。

有位理事提及，升息將對傳產業形成更大壓力，但考量利率也無再降的空間，維持現行政策利率是穩健的作法。

另位理事表示，當前新台幣相對強勢，政策利率無調升空間，若升息將使新台幣面臨更大的升值壓力，而近月 M2 成長超逾參考區間 6.5% 的上限，顯示國內資金已相當寬鬆，降息也不適當。

全體理事均贊同政策利率維持不變，但有理事提醒，疫情趨緩、經濟復甦過程中，可能對不同產業、不同規模的企業和個人產生不同影響，央行政策考量宜關注國內貧富差距可能擴大。

物價情勢方面，有位理事提到，2021 年受反聖嬰年影響，上半年雨量恐更少，預料農作物價格波動將高於 2020 年。