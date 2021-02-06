〈熱門股〉高端疫苗研發進度有斬獲 股價登新高

高端疫苗 (6547-TW) 開發新冠疫苗傳出好消息，除獲美國國衛院 (NIH) 抗原外，更採用美國公司開發的佐劑，預計二期臨床試驗今年中執行期間分析，激勵本周股價連拉出 3 根漲停，周五同步收在漲停價 148.5 元，創新高。

高端旗下開發中新冠肺炎疫苗 MVC-COV1901，是與美國衛生研究院 (NIH) 合作開發，高端向 NIH 技轉全長基因修飾重組 S-2P 蛋白作為疫苗抗原，篩選出候選疫苗免疫組合物。

高端為台灣首家執行二期臨床試驗的業者，並與台大、三總、萬芳、北醫、林口長庚、桃園醫院、中國附醫、彰基、成大、高醫大等醫院合作進行收案，預計收案 3700 人以上，收案對象除健康成人外，還有病況穩定慢性病患，藉此觀察疫苗在各種狀況下的反應。

高端與 NIH 合作研發的新冠疫苗，在動物挑戰性試驗中，恆河猴接踵第一針疫苗兩周、接踵第二針五周後，數據結果正向，因此 NIH 也決定調整恆河猴攻毒時間，預計恆河猴接踵疫苗後 6 個月，打入新冠病毒，評估疫苗的免疫持久性及保護力。

高端指出，由於疫苗在恆河猴身上效果顯著，也可以被視為臨床試驗的指標，此數據結果，有助於後續人體臨床試驗發展。