〈美股早盤〉1月就業報告加深刺激預期 主要指數上漲

美股主要指數週五 (5 日) 早盤上漲，道瓊工業指數上漲 0.51%，標普 500 指數上漲 0.51%，那斯達克指數上漲 0.32%，費半下跌 0.07% 。

美國參議院以 51-50 票的表決結果，通過了總統拜登 1.9 兆美元疫情救濟計畫的一個預算藍圖。眾議院在周三已經通過了其預算決議，但是周五可能不得不再次投票，以決定是否同意參議院的文本。

一旦眾議院同意，民主黨將能夠在未來幾周內製定一項救濟法案，並根據特別預算規則，在不需要共和黨支持的情況下通過法案。

勞工部公布 1 月非農就業人數增加 4.9 萬人，明顯低於預期預估增加 10 萬人。美國 1 月失業率為 6.3%，預估為 6.7%。機構認為，1 月份失業人數比最初預期嚴重，這加強了來自政府發放額外救濟資金以應對疫情的理由。

早前於週四公布的初請失業金人數顯示，有 77.9 萬名首次申請者，這是自 11 月 28 日以來最低，也低於經濟學家預期的 83 萬名。

截至台北時間週五 (5 日)22 時許：

道瓊指數上漲 159.18 點或 0.51%，暫報 31215.04 點

那斯達克上漲 44.51 點或 0.32%，暫報 13822.25 點

標普 500 上漲 19.76 點或 0.51%，暫報 3891.50 點

費半下跌 2.13 點或 - 0.07%，暫報 3006.29 點

台積電 ADR 下跌 0.7% 至每股 127.27 美元

十年期美債殖利率上升 3.7 個基點，至 1.176%

紐約輕原油上漲 1.07%，至每桶 56.83 美元

布蘭特原油上漲 1.0%， 至每桶 59.43 美元

黃金上漲 0.27% 至每盎司 1798.96 美元

美元指數下跌 0.29% 至 91.29 點

焦點個股：

Snap(SNAP-US) 下跌 0.6%，報 57.96 美元

在 Snap 公布第 4 季財報後，花旗分析師 Jason Bazinet 保持對 Snap 的賣出評級，目標價 29 美元。

Bazinet 在一份研究報告中告訴投資者，Snap 的營收和日活躍用戶超出了市場預期。即便如此，調整後的息稅折舊攤銷前利潤遠低於華爾街預期。

福特 (F-US) 上漲 1.49%，報 11.55 美元

福特汽車公布的季度利潤為每股 34 美分，而分析師預計的虧損為每股 7 美分。

福特表示，全球範圍內持續的半導體短缺，正在削減其生產和利潤。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.70%，報 164.7 美元

嬌生集團在上週發布的數據顯示其有效率為 66% 之後，向 FDA 申請了一次性使用的冠狀病毒疫苗的緊急使用授權。如果嬌生的申請獲得批准，那將是美國第三批批准用於緊急用途的 Covid-19 疫苗

先前獲批准的輝瑞和 Moderna 開發的疫苗，這兩種疫苗都需要兩次注射。

嬌生新疫苗受到高度期待，主因在物流上以冰箱溫度就可儲存，而不必使用特殊冷凍設備，在配送作業上較容易。

每日關鍵經濟數據：

1 月非農就業人數增加 4.9 萬人，預估為增加 10 萬人，前值為減少 14 萬人。

美國 1 月失業率為 6.3%，預估為 6.7%，前值為 6.7%。

(圖表取自 Zero Hedge)

華爾街分析：

CIBC Private Wealth 投資長 David Donabedian 表示，最新公布的就業報告將支持需要更多刺激政策的政治論點，在就業成長疲軟之下，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 呼籲更多的聯邦救助，以實現經濟的大幅復甦。

VItal Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 發布報告認為，助長股市上揚的支持變得更為強大，第 4 季企業的獲利大大優於預期，政府為經濟注入更多的刺激措施，而疫苗接種的步伐也在加快。