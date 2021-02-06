彭博：蘋果、起亞談判暫停 仍與其他車廠磋商Apple Car生產

彭博引述知情人士說法報導，蘋果公司 (AAPL-US) 和現代集團起亞汽車合作生產 Apple Car 的談判，最近已經暫停，但和其他生產商的磋商仍在進行當中。

根據報導，蘋果確實曾和起亞磋商，但談判卻在不久前暫停。蘋果拒絕置評。

有關蘋果開發電動車的「泰坦計畫」(Project Titan) 傳言近來甚囂塵上，謠傳為合作對象的現代和起亞股價都大漲。

但同時也有報導披露，持有起亞控股權的現代集團對這項代工案感到猶豫，同時，蘋果正在和六家日本車廠洽商合作。

彭博指出，這些消息都讓多年來低調進行泰坦計畫、且高度要求供應商的蘋果感到沮喪。

目前不清楚蘋果和現代何時會恢復磋商。放眼全球，只有少數幾家車廠有能力和充分的產能可以量產汽車，但還看不出來哪家車廠有興趣替蘋果代工。

阻撓蘋果和現代還有其他因素，據說現代集團正在爭論，代工合作案應該由現代還是起亞生產。如果和蘋果之間重啟談判，比較可能交給起亞生產，生產地點則在位於喬治亞州的工廠，

業界也好奇，蘋果追趕特斯拉 (TSLA-US)、通用 (GM-US) 等生產電動車的決心，是否已經強大到需要找一家發展成熟的製造商生產自己的產品。

泰坦計畫從 2014 年展開，蘋果曾公開表示不會開發電動汽車，只專注於研發自駕車應用系統，但在 2019 年挖角特斯拉高層低調推動計畫進行。

目前泰坦計畫有一個小型工程師團隊負責開發駕駛系統，也有設計人員，但開發還在相當初期的階段，預計至少五年才有可能讓產品面世，彭博指出，這或許代表蘋果大有時間好好挑選潛在合作對象。

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