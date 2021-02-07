〈觀察〉供應鏈吃緊助攻 MCU價格競爭壓力趨緩

MCU 產業近年來，由於中國補貼當地業者，中小型廠商挾價格競爭優勢崛起，侵蝕台廠獲利空間，但去年第四季起，隨著整體供應鏈產能吃緊，小廠無法取得晶圓代工、封測產能，不僅產業價格競爭壓力趨緩，台廠更紛紛啟動漲價，整體產業秩序回穩。

MCU 產業去年第四季起，外商率先喊漲，其中，意法半導體 (STMicroelectronics) 因罷工事件，市場供需出現缺口，瑞薩 (Renesas) 也受晶圓代工、封測端產能滿載影響，製造成本上揚，跟進調漲價格。

這股漲風一路從國外吹向國內，去年晶圓代工價格、封測價格漲幅就已達 5-10%，加上業者訂單多看至今年上半年，需求遠大於供給下，台廠異口同聲在去年第四季調漲部分產品價格，過往較低毛利產品實現較合理的獲利表現。

今年上半年起，更因晶圓代工廠啟動第二波漲價，為反映不斷上漲的成本，盛群 (6202-TW) 開出第一槍，宣布將調漲全產品線價格，相較過往自行吸收部分成本，獲利能力可望在進一步改善。

此外，中國中小型 MCU 業者眾多，台廠多看好，由於中小型業者仍屬創立初期，對晶圓、封測需求不穩，在整體供應鏈產能供應吃緊下，供應鏈傾向優先供應給長期合作的大廠，中小型業者產能自然遭到排擠。

尤其，中國中小型業者因財務體質較不成熟，對於價格也較敏感，未必能完全反映給客戶，在無法取得產能、漲價雙重壓力下，先前殺價、破壞產業秩序狀況已不復見，台廠也可望受惠。