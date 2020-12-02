〈半導體漲價潮〉漲風吹向上游 台MCU廠證實Q4起漲價 幅度逾1成

繼晶圓代工、封測端、記憶體傳出調漲價格，半導體漲風吹向最上游 IC 設計，台 MCU 業者松翰 (5471-TW)、盛群 (6202-TW) 與凌通 (4952-TW) 皆證實，第四季起調整部分產品價格，更有業者直言，漲幅達 1 成以上，反映現今需求強勁與成本上揚。

MCU 市場近期對於漲價蠢蠢欲動，先前傳出，由於意法半導體發生罷工事件，市場供需出現缺口，加上現今產業鏈不論晶圓代工、封測端，產能相當吃緊，交期也大幅拉長，進一步推升漲勢，業者坦言，現在下單交期四個月已是常態。

同時，由於晶圓代工價格漲幅至少 10%、封測也上漲 5-10%，帶動平均成本上揚，加上訂單多看至明年上半年，需求遠大於供給下，台 MCU 業者異口同聲在第四季調漲部分產品價格，過往較低毛利產品將實現較合理的獲利表現。

松翰表示，公司產品線包括多媒體影像控制 IC，以及通用型、醫療型與電腦周邊等 8 位元 MCU，需求強勁，尤其是一次性燒錄 (OTP) 相關產品，第四季已陸續將成本反映給客戶，多數客戶也都可以接受，部分產品漲幅達 1 成。

凌通指出，受惠行車紀錄器客戶回補庫存，以及外接視訊鏡頭需求熱絡，11 月起已開始調漲 32 位元 MCU 價格，漲勢將一路延續至明年，也不排除後續調漲 8 位元 MCU 價格，將依據市場狀況動態調整。

盛群先前預計，公司為反映成本，明年開始將調整部分毛利較低產品售價，不過由於現今市場需求熱絡，以及供應鏈吃緊，現今只要是新接訂單，皆已開始調漲價格。

業者坦言，MCU 價格過往只降不升，但隨著現今供需明顯失衡，產業秩序已被打亂，更有老闆直言，這是入行二三十年來，難得一見的奇景，MCU 廠也迎來史上首見的漲價潮。