〈鴻海線上嘉年華〉郭台銘：疫情時間拉長各國紓困力道疲軟 今年景氣如履薄冰

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘致詞時指出，對於今年全球經濟的看法，他認為，由於受到疫情影響時間拉長，各個國家政府紓困力道也會隨著時間有些疲軟，部分如 3C、生技健康產業等會受惠疫情，但其他各行各業，仍面臨巨大挑戰，所以應該要抱持審慎及如履薄冰的態度。

展望未來，郭台銘指出，科技與創新是集團轉型升級的必經之路，所以今年年初，在董事長劉揚偉的運籌規劃之下，有了鴻海研究院的揭牌成立，讓鴻海集團可以邁向一個新的里程碑。

郭台銘表示，鴻海研究院的成立，所代表的意義是集團願意投資在創新研發上，一個五兆規模的產業集團，關鍵要做好兩件事，一是穩健經營，它是經營的基礎，二是創新研發，它是發展的動能，對劉揚偉領導創新的鴻海未來深具信心。

而因應市場的變化，郭台銘還是認為一句老話，「沒有不景氣、只有不爭氣」，鼓勵年輕人爭取機會，他更以自身為例，從一無所有打拼到今天，也希望鴻海集團舞台，能夠協助年輕人在這舞台上找到一展長才與發展抱負的機遇，更多新世代年輕人加入鴻海、帶來新的活力。

而郭台銘今年雖然沒有親題對聯，但在開場也以鴻海開頭，作為拜年賀詞「鴻運金牛賀新春，海量福氣滾滾來」、此外，結尾的「鴻運當頭、海量福壽、好運連連、牛年行大運」賀詞，同樣藏頭「鴻海好牛」。