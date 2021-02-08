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台北自行車實體展延期 300家業者3/3線上如期登場

鉅亨網新聞中心
台北自行車展實體展延期 300家業者3/3線上如期登場。（圖：AFP）
台北自行車展實體展延期 300家業者3/3線上如期登場。（圖：AFP）
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台北國際自行車展台北國際體育用品展巨大美利達桂盟外貿協會線上展

台北國際自行車展及台北國際體育用品展，原定於 3 月 3 日至 3 月 6 日在南港展覽館一館開展，外貿協會今 (8) 日宣布，考量近期國內疫情變化，實體展將延期舉行，不過，線上展則於 3 月 3 日至 31 日如期辦理，包括自行車雙雄及桂盟等國內外 300 家業者，仍將共襄盛舉。

近日國內疫情仍未降溫，外貿協會表示，大型活動因人潮擁擠及近距離接觸，提高防疫難度，疫情指揮中心日前指出，若無法嚴格執行完整風險評估，強烈建議取消或延後舉辦。

因此，外貿協會與產業公會討論後，決議將原定 3/3 至 3/6 辦理的台北國際自行車展及台北國際體育用品展實體展延期辦理，但強調，將以數位科技 TAIPEI CYCLE Online 及 TaiSPO Online 線上展方式，持續服務參展廠商及全球買主。

外貿協會說明，TAIPEI CYCLE Online 及 TaiSPO Online 包括虛擬展示、線上交流、線上導覽、買主數據分析等多元功能，線上展期間同時搭配線上記者會、採洽會、智慧論壇、廠商產品影音專輯等數位活動，兩展合計已有超過 300 名業者參與。

其中，成車品牌大廠美利達 (9914-TW)、巨大 (9921-TW)、重要組車廠愛地雅 (8933-TW)、鏈條龍頭桂盟 (5306-TW)、零組件大廠 SRAM 及 Shimano 等知名企業皆參與線上展；從電動機車跨足電動自行車的 GOGORO 也首次參展，健身器材大廠喬山 (1736-TW) 及岱宇 (1598-TW) 均參加線上展展出，以虛擬展示呈現新品。

此外，台北國際自行車展線上展的國際參展商達 20%，有來自義大利、丹麥、英國、美國、以色列、日本、新加坡等 24 國的自行車業者共襄盛舉。外貿協會強調，盼協助國內業者持續在國際上曝光，深化與國際買主的連結。
 

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