台股指數屢攻新高 1月股市指數首度突破100基準值

金融研訓院今 (8) 日發布 1 月金融風險指數 (TAIFRI) 編製結果 98.9 分，較前月微幅增加 0.4，但仍處於相對低檔區，其中股市部分，受台股指數屢創新高影響，使得股市指數在 2014 年 9 月後，首度突破 100 基準值，是 1 月風險指數上揚幅度最大的因子，投資人需留意年後股市震盪。

解析四大構面表現，第一構面「資產評價壓力」分項指數 102.8，較前月增加 0.9，第二構面「非金融部門穩定度」指數 94.0，較前月下滑 0.1，第三構面「金融部門的穩定度」指數為 93.0，和 12 月相同；第四構面「傳染與蔓延」分項指數為 102.7，則較前月上揚 0.6。

在分項項目部分，股市指數攀升至 100，創下 2014 年 8 月以來首度突破 100 基準值，隨著大盤本益比來到 2012 年 12 月以來新高，風險溢酬則也創下 2014 年 9 月以來新低。

另外，1 月選擇權價格波動率則創下 2020 年 5 月以來新高，反映選擇權市場對未來短期內股票市場波動程度升高的預期，研訓院指出，股票市場變化躍居 1 月風險上揚幅度最大的因子，投資人須注意年後國內股市震盪波動幅度變化。

不動產部分，研訓院表示，1 月不動產市場分項指數 98.1 較前月下滑 0.2，由於住宅租金穩定復甦，加上政府針對不動產採取審慎貸款措施，使得住宅價格租金比連續四個月下滑，創下 2020 年 3 月疫情高峰以來的最低點；但商用辦公室市場在企業回台布局的需求下，價格與租金皆平穩上揚。