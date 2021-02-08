雲端伺服器需求回溫 今年出貨上看1700萬台、年增5%

全球雲端資料中心需求回溫，市調機構 DIGITIMES Research 今 (8) 日表示，第 1 季因美系大型資料中心需求回溫，加上新一代伺服器 CPU 平台挹注部分新機種拉貨需求，估首季伺服器出貨量將僅季減 1.8%、年增 5%，全年則可望保持成長，出貨量達 1699.6 萬台、年增 5.6%。

隨著伺服器需求回溫，市場看好將有助台廠伺服器供應鏈鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等營運動能。

展望今年，DIGITIMES Research 分析師龔明德指出，全球疫情持續影響供應鏈關鍵組件取得、組裝測試，但疫情衍生的遠端辦公新型態，將擴大對雲端服務、線上購物、影音平台等大型資料中心業者的拉貨需求，加上英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 推出新一代伺服器 CPU 平台，將在上半年帶動伺服器換機潮。

去年伺服器產業大洗三溫暖，第 1 季受疫情攪局季減 18%，但隨供應鏈恢復正常供貨，第 2 季出貨量季增 28%，攀去年出貨高峰，下半年客戶拉貨力道雖趨緩，但在遠端辦公需求成長、大型資料中心積極拉貨下，去年伺服器出貨量共突破 1600 萬台、年增 7.9%。