英特爾推新一代Ice Lake平台 台伺服器廠營運增溫

英特爾 (INTC-US) 周一 (11 日) 正式宣布，採用 10 奈米製程的 Ice Lake 伺服器處理器將在本季量產，雖經歷多次延遲，但隨著新平台上線，市場看好，台系伺服器廠營運增溫，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 都可望受惠。

伺服器廠去年下半年面臨客戶庫存水準偏高，導致營運成長空間受限，但隨著遠距商機延續，研調機構 DIGITIMES Reseaerch 統計，去年台系伺服器廠營收估達 1.5 兆元、年增 11.4%，今年可望再成長 7.6%，上看 1.65 兆元。

廣達旗下雲達樂觀看待今年資料中心客戶需求維持高檔、5G 專網商機發酵，全年維持雙位數成長目標，也計畫再擴充 2-3 成產能，包含廣達林口新廠第 2 季即將到位投產，緯穎則同樣對今年營運審慎樂觀。

英業達近年則持續拓展資料中心客戶，以彌補傳統企業伺服器需求放緩，雖然去年底受客戶觀望新平台推出，出貨放緩，但今年也看好伺服器業務穩健成長，全年可望雙位數成長。

英特爾是在周一宣布推出 Ice Lake-SP Xeon 處理器，為首款採用 10 奈米製程的伺服器理器，並搭載 Whitley 伺服器平台，每個 CPU 的 DDR4 記憶體插槽將由 4 個增加到 6 個，並導入 PCI Express Gen 4 晶片。

英特爾是全球最大電腦、資料中心伺服器處理器 (CPU) 大廠，但近年受 7、10 奈米製程延遲影響，導致原先規劃新品進度連帶遞延，讓超微 (AMD-US) 等競爭對手趁勢搶進市占，也迫使英特爾開始考慮將訂單委外代工。