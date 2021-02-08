中芯國際將在上海大舉投資新廠 發展14奈米以下晶片

上海市發改委 7 日公布 2021 年上海市重大建設項目清單，共 166 個項目，包括中芯國際在內的 7 家晶片公司入圍，顯示上海將繼續重點發展半導體，以打造其國際影響力及競爭力。

清單顯示，中芯國際將發展 12 英寸晶片 SN1 項目。中芯國際 12 英寸晶片 SN1 和 SN2 廠房建設項目，位於上海浦東新區張江高科技園區，項目由中芯南方負責實施。中芯南方為一間 12 英寸晶圓廠，主要滿足中芯國際 14 奈米及以下先進工藝節點的研發和量產計畫而造，目標產能是 3.5 萬片 / 月，投資總額達 120.4 億美元。

根據招股書披露，中芯國際 2020 年科創板 IPO 約 40% 資金，用於 12 英寸晶片 SN1 項目。

據 WCCFTech 報導，中芯國際的新工廠旨在為電子產品生產建立一個自給自足的供應鏈。自 2020 年末被列入美國貿易實體黑名單後，能自行生產先進晶圓，成為大陸在發展上的重點考量。

以預估每月 3.5 萬片的生產量，在中芯國際整體產量中顯得微不足道，但意義重大，因為新晶圓廠預計成為公司 14 奈米以下生產的重心。