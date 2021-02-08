疫情及缺料影響 揚明光去年虧損創新高 每股虧2.07元

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 今 (8) 日公布 2020 年財報，受到主力客戶微投光機策略改變，且因疫情缺料，去年全年稅後虧損 2.36 億元，虧損創歷年新高，每股虧損 2.07 元。

揚明光總經理徐誌鴻指出，今年智能家居、安防及 3D 列印等應用可望復甦，而光達 (LiDAR) 應用面除汽車之外，也將用於自動化生產。

揚明光 2020 年第四季營收 10.47 億元，毛利率 19.2%，季增 1.3 個百分點，年減 1.4 個百分點，稅後虧損 6637 萬元，每股虧損 0.59 元；2020 年營收 39.06 億元，毛利率 18.21%，年減 3.14 個百分點，稅後虧損 2.36 億元，虧損創新高，每股虧損達 2.07 元。主要是受疫情及缺料影響。

展望今年，揚明光坦言，營運仍比較辛苦，不過智能家居、安防等 3D 打印需求復甦，首季出貨有望季增，微投光機、電視牆光機出貨量則將季減。

徐認鴻指出，去年由於微投影的主力客戶改採自製生產，不利揚明光的投影光機銷售，不過，揚明光對與此主力客戶探討改採供應光機零組件模式供貨，同時並在微投影光機加強開發其他客戶的力道。

徐誌鴻說，揚明光智能家居、安控、3D 列印應用的市場需求有復甦跡象，若相關零組件供貨能及時，今年第一季產品出貨有望出現較上季成長。

徐誌鴻說，揚明光在汽車相關應用產品上，2 款汽車頭燈已打入 Tier1 的汽車電子廠並進行認證；而揚明光的光學鏡頭則已打入光達 (LiDAR) 產品採購鏈，且應用面也將擴增到工業自動化生產。

揚明光對於第一季的營運展望，微投光機因進入淡季、電視牆光機持續受到競爭技術取代，出貨情形預估比去年第四季減少；光學元件類產品與去年第四季約當。