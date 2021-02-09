蘋果Apple Car合作夥伴有誰？投行：2021年上半年開獎

蘋果即將進入電動車市場眾所皆知，但究竟是何時且與誰合作？週一 (8 日) 投行 Wedbush 預測，蘋果將在 2021 年上半年宣布 Apple Car 的電動汽車合作夥伴，而福斯和現代汽車將是頭號首選。

華爾街似乎更傾向接受 Apple Car 複製昔日的手機「代工」路線，而不是蘋果自行造車。

週一投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 發布一份致投資者報告，跟隨在通用汽車 (GM-US) 和福特 (F-US) 之後，也趕在美國總統拜登大力推動綠色能源之前，現在是蘋果進入該產業的最佳時機。

《日本經濟新聞》週一 (8 日) 報導，韓國現代汽車 (005380-KR) 證實和蘋果 (AAPL-US) 在自駕車研發合作上沒有進展。此前外媒報導，蘋果正在和六家日本車廠洽商合作。

蘋果與現代的談判似乎已結束。(圖片：翻攝 Appleinsider)

儘管蘋果 (AAPL-US) 與現代的談判似乎已經結束，Daniel Ives 預測福斯和現代汽車將是頭號首選。

現代汽車去年底新推的電動車專屬模組化平台 E-GMP 非常適合蘋果，另外，福斯的 MEB 模組化矩陣能輕鬆整合新的自駕車模型。

Daniel Ives 預測，在未來幾個月中，蘋果與現代或其他汽車製造商等企業建立電動汽車合作夥伴關係的時機仍然是一個華爾街關注的重點，在接下來的 3 到 6 個月，預測超過 85% 的機會，蘋果將會建立電動車合作夥伴關係。

Apple Car 料將顛覆電動車市場

Daniel Ives 不諱言，特斯拉 (TSLA-US) 仍是電動汽車領跑者，但整個市場正進入上升趨勢，電動汽車行業正在進入一個黃金時代。因為更廣泛的消費需求趨勢、創新的電池技術、全球電動汽車的監管激勵 / 稅收抵免，以及更時尚 / 更實惠的車型，都在為該產業創造一場完美需求風暴。

Daniel Ives 認為，Apple Car 將於 2024 年上市，屆時蘋果與未來的合作夥伴將可能爭奪特斯拉、通用、福特等市佔。