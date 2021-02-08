〈美股早盤〉經濟復甦預期升溫 三大指數齊飆新高

對於美國紓困案提振經濟的樂觀預期，帶動三大指數再衝新高，道瓊工業指數周一 (8 日) 漲逾百點或 0.5%，那斯達克指數漲 0.5％，標普 500 指數漲 0.4％，費半漲逾 1％。

美國參議院上周五 (5 日) 通過預算決議，使民主黨人得以在沒有共和黨支持的情況下，推動拜登所提出的 1.9 兆美元紓困案。眾議院議長佩洛西預計，最終可能在 3 月中旬通過立法。

美國財政部長葉倫敦促國會盡快通過刺激措施，並表示一旦拜登的紓困案獲得通過，美國有望在 2022 年恢復充分就業。

消息推動 30 年期美債殖利率衝破 2%，創下近 1 年新高，債券市場隱含的通膨增速創下 2014 年以來最快。

大宗商品價格亦顯示對經濟復甦的樂觀預期，布蘭特原油漲至 1 年來最高，銅價連續 2 天攀升。

個股消息面，特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲逾 2％。該公司稍早表示，為分散投資與最大化現金報酬，已買入價值 15 億美元比特幣，預計不久後將接受比特幣做為支付方式。

受上述消息激勵，比特幣一度站上 4.4 萬美元高位，漲幅逾 14%，續刷歷史新高。

截至台北時間周一 (8 日)22 時許：

道瓊指數上漲 167.21 點或 0.54%，暫報 31315.45 點

那斯達克上漲 61.71 點或 0.45%，暫報 13918.00 點

標普 500 指數上漲 16.24 點或 0.42%，暫報 3903.07 點

費半上漲 32.72 點或 1.10%，暫報 3017.73 點

台積電 ADR 上漲 1.41% 至每股 129.58 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.181%

紐約輕原油上漲 1.14% 至每桶 57.50 美元

布蘭特原油上漲 1.20% 至每桶 60.05 美元

黃金上漲 1.19% 至每盎司 1834.50 美元

美元指數上漲 0.03% 至 91.055 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.2％，至 871.00 美元。

特斯拉宣布已購買價值 15 億美元的比特幣，在最大化現金報酬同時，分散投資風險，同時預計不久後可能接受消費者以比特幣作為付款方式，購買該公司產品。

另一方面，中國五家市場監管部門周一就電動車安全問題約談特斯拉，要求該公司嚴格遵守當地法規，落實企業品質並加強內部管理。

Palantir(PLTR-US) 早盤上漲 10.16％，至 37.51 美元。

Palantir 與 IBM(IBM-US) 宣布建立合作夥伴關係，除了幫助拓展 IBM 的雲端和 AI 業務，使 IBM 的非技術客戶更容易使用 AI 軟體，本次合作還有助於擴大 Palantir 的銷售團隊。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.9％，至 135.93 美元。

南韓現代汽車與起亞 (Kia) 周一表示，目前並未就開發自動駕駛汽車與蘋果進行談判，引發外界對於合作生變的疑慮。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師 Michael Wilson 週日表示：「目前正處於經濟復甦早期階段，我們仍處於牛市當中，且復甦勢頭仍在增強。」他還表示，隨著疫苗接種作業持續推進，帶動商業活動重返正常。因此，大摩推薦受惠於經濟活動改善的股票。

法國巴黎資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 首席市場策略師 Daniel Morris 認為，近期部分大型公司的強勁財報，加上對更多刺激措施出台的預期，對市場產生很大影響。

MKM Partners 市場技術分析師 JC O’Hara 認為，股市將持續走高，標普 500 指數可望逼近 4000 點水平。他認為，股市大幅上行應該會繼續吸引資金，但長期來看，部分較有耐心的資金將保持觀望，直到出現回調為止。