〈美股盤後〉晶片股起飛！特斯拉錢進比特幣 三大指數刷新高

週一 (8 日) 新一輪大規模刺激計畫即將出台，在疫苗接種步伐加快，原油大漲，能源股領漲大盤，美債殖利率揚升繼續推動銀行股走高，晶片股飛漲，費半指數暴漲逾 3%，道瓊、標普、那指皆創下歷史新高，標普、道瓊創自去年 8 月份以來最長連漲紀錄。

政經消息方面，美國國會上週五通過 1.9 兆美元「拜登經濟學」預算藍圖，這是迄今為止拜登發出的最強烈的訊號，顯示拜登政府將全力推動新一輪刺激計畫。

週一外媒引述消息人士透露，國會民主黨計畫 1.9 兆美元計畫中為交通運輸業提供超過 500 億美元的財政支持，以及一項 30 億美元的刺激計劃以幫助航空製造業。

美國財政部長葉倫表示，如果國會批准 1.9 兆美元刺激計劃，明年美國可能會恢復充分就業。

地緣政治消息方面，拜登預期，美中兩國將會出現「激烈競爭」，但不會發生衝突，因為他不採取川普強硬對華的方式，將專注於國際規則。拜登入主白宮迄今，仍尚未與中國領導人習近平通過話。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.06 億例，死亡數突破 232 萬例，美國累計確診超過 2704 萬例，累計死亡數超過 46.3 萬。

CDC 數據顯示，將近 10% 的美國人口至少注射了一次新冠疫苗。CDC 疾病預防控制中心主任 Rochelle Walensky 警告，具有高度傳染性的新冠變體對美國構成威脅，可能導致確診數再次增加，住院率再次上升。

週一 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 237.47 點，或 0.76%，收 31,385.71 點。

標普 500 指數上漲 28.77 點，或 0.74%，收 3,915.60 點。

那斯達克指數上漲 131.35 點，或 0.95%，收 13,987.64 點。

費城半導體指數上漲 93.47 點，或 3.13%，收 3,078.48 點。

標普 11 大板塊僅公用事業領跌，能源、金融和資訊科技股領漲。(圖片：finviz)

持續更新...