特斯拉頻爆消費糾紛 遭中國市場監管總局等五大部門聯合約談

中國國家市場監管總局昨 (8) 日晚間公布，針對消費者反應特斯拉 (TSLA-US) 電動車出現異常加速、電池起火、車輛遠程升級 (OTA) 等問題，五大部會聯合約談特斯拉北京與上海分公司。

中國國產特斯拉 Model Y 剛出廠就進修理廠，質量問題引發部分消費者不滿，有人在今年初預訂 Model Y 長續航版，才交車就發現空調壓縮機故障，也有人反映車子靜止狀態下會大量掉電，之前還有多起自燃或操控失靈故障等問題，引起監理機關關注。

根據陸媒報導，特斯拉官方作出回應，目前公司正在政府主管部門的指導下，強化內部工作機制和流程，全方位加強內部管理。

在約談中，市場監管總局偕中共中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局五部門，要求特斯拉嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

陸媒報導指出，特斯拉去年在中國市場大躍進，第四季度營收達 26.18 億美元，累計全年達 66.62 億美元，年增 123.6%。中國市場在特斯拉的營收結構中佔比越來越高。

不過，特斯拉日前因顯示器故障問題，在中國及美國兩大汽車市場大規模召回 17 萬輛車，在中國方面，特斯拉將召回生產日期在 2013 年 9 月 18 日至 2018 年 2 月 20 日期間的部分進口 Model S 車輛，以及生產日期在 2016 年 3 月 12 日至 2018 年 2 月 16 日期間的部分進口 Model X 車輛，分別為 20428 輛、15698 輛。