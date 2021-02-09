AZ疫苗自24日起提供南韓、SK Bioscience代工

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部 8 日 (週一) 所出示的資料顯示，英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca，AZ) 的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗供應，預計會從 24 日起的數天時間陸續展開。疫苗是由南韓生技公司 SK Bioscience 座落在慶尚北道安東市的工廠生產。

南韓總理丁世均 8 日於國會上接受質詢時表示，該國即將從 24 日開始供應的新冠疫苗，應該會是阿斯特捷利康所生產的疫苗。

南韓中央防疫對策本部在 8 日召開的記者會提到，為數 75 萬人份的 AZ 疫苗將從 2 月的第 4 週起開始供應。這個數量是南韓政府與阿斯特捷利康獨家簽下 1000 萬人份新冠疫苗的一小部分。

而阿斯特捷利康則與 SK Bioscience 簽有委託生產合約。

除此之外，南韓預計在 2021 年的上半年透過新冠病毒疫苗全球取得機制 (COVAX) ，另外獲取大約 130 萬人份的 AZ 疫苗。

許多歐洲國家都勸說高齡長者不要接種 AZ 疫苗，對此南韓國內正在討論相關問題。南韓食品醫藥品安全處將於 10 日當天，就是否應該核准 AZ 疫苗的使用許可作出最後結論。