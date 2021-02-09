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看好財政刺激前景 高盛再度上修美國GDP預測至6.8%

鉅亨網編譯余曉惠
看好財政刺激前景 高盛再度上修美國GDP預測至6.8% (圖:AFP)
看好財政刺激前景 高盛再度上修美國GDP預測至6.8% (圖:AFP)
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高盛集團經濟學家周一再度提高美國經濟預測，認為額外財政刺激規模可能超過原先所料的 1.1 兆美元，使美國今年經濟成長率達到 6.8%。

高盛預測，額外的財政刺激規模將達到 1.5 兆美元，今年美國國內生產毛額 (GDP) 將成長 6.8%、明年成長 4.5%，都比原先預估提高 0.2 個百分點。這是高盛本季第二次調高 GDP 預測。

由於經濟成長加速、1 月失業率下降幅度大於預期，且通膨展望日益穩固，高盛經濟學家預測聯準會 (Fed) 將在 2024 年上半年升息，從原本預測的 2024 下半年提前。此外，Fed 可能從 2022 年初開始減少購買資產。

紐約聯準銀行周一公布 1 月對 1300 個家庭進行的調查顯示，美國家庭預期未來一年支出增幅的中位數為 4.2%，達到五年多來新高，顯示消費者逐漸看好財務將在今年迎來轉機且更有餘裕消費，意味著扮演美國經濟主力的國內消費有望獲得支撐。

不過調查也顯示，薪資增幅預估值持平在 2%，連續第六個月不動。對勞動力市場前景好壞參半，和上周五 1 月非農報告呈現的就業市場復甦停滯相呼應。

總統拜登和民主黨主張，最新非農就業報告凸顯家庭和企業需要更多支持。拜登日前發表 1.9 兆美元紓困計畫提出至今最強硬的言論，表示即使沒有共和黨支持，也要推動財政刺激成真。

眾議院民主黨人周一發表第一份針對紓困計畫草擬的內容，包括發放 1400 美元刺激支票 (適用個人所得 7.5 萬美元以上)、為交通運輸業和航空從業人員紓困，以及在 2025 年前把基本工資提高到每小時 15 美元等。

根據路透取得的文件，提供給交通運輸業的額外援助超過 500 億美元，其中 140 億美元資金延長航空公司的薪資補助，以讓 3 萬名員工在 9 月底前保住工作，並成立 30 億美元的機制幫助飛機製造商支應工資。眾院預定周三表決提案。

美國財長葉倫周日接受 CNN 訪問時表示，如果國會批准 1.9 兆美元刺激計畫，明年美國有望恢復充分就業。

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