Reddit完成新一輪集資 估值翻倍至60億美元

根據《路透社》報導，近期因 GameStop 交易而引發熱烈關注的美國線上論壇服務 Reddit，該公司於 8 日 (週一) 宣布他們已經在新一輪的集資中募得超過 2.5 億美元。也由於如此，Reddit 的市場估值也翻倍成長至 60 億美元。

過去 Reddit 在 2019 年 2 月進行集資之後的市場估值，則是落在 30 億美元。

這陣子的美國股市，由於散戶們在 Reddit 的熱門論壇「WallStreetBets」上頭聚集，並以螞蟻雄兵之姿，上演對決看空 GameStop 等公司股價的對沖基金戲碼。這不僅造成部分個股出現大幅波動，這樣的市場狂熱也引起監管當局關切。

關於這回集資，Reddit 在部落格上提及，「我們認為當下是對 Reddit 進行戰略投資的正確時機，包含了影片、廣告、消費產品，以及國際市場的拓展」。

另根據《華爾街日報》的報導內容，Reddit 的公司執行長 Steve Huffman 表示該公司「目前的估值極高，在機會來臨的時候進行籌資不會有任何壞處。還有 Reddit 在這一年來成長茁壯。」

Reddit 的活躍用戶人數平均每天超過 5000 萬，最近一季的廣告收入也出現年增 90% 的大幅成長。