友達創業界首例提前結清勞退舊制年資 共發出25億元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (9) 日表示，為肯定員工長期對公司的認同與付出，在今年春節前提前結清舊制年資，讓擁有勞退舊制年資的同仁，自行選擇是否提前領回個人舊制退休金，估本次退休金發放總額達約 25 億元，共有近 6000 名員工受惠，也是科技業創舉。

友達表示，有舊制年資的同仁，幾乎都是 2005 年前就到友達任職，在友達年資超過 15 年，充分展現對公司認同，基於員工照顧，進行大規模專案，希望讓這些同仁可提前領取退休金，提早進行資金運用與規劃。

營運方面，友達近期受惠遠距商機、宅經濟需求，去年營收、1 月營收均表現亮眼，秉持利潤共享理念，除去年 11 月全球員工發放激勵獎金外，今年 2 月起也將陸續發出各項獎金，包含農曆春節節金、年度績效獎金、技術員季獎金等。

勞退新制是在 2005 年上路，除設有落日條款，也規定勞工可保留舊制年資，勞資雙方雖可合意結清，先領舊制退休金，但多數雇主意願不高，僅去年經濟部四大國營事業工會成功爭取結清舊制年資，經濟部需先給付約 331 億元退休金，因此，這次友達提前結清舊制年資，也開創業界首例。