大同子公司華映經營層改選 曾文港、董廣業出任新董總

大同 (2371-TW) 旗下子公司華映今 (9) 日召開董事會，推選華映法務長曾文港擔任新任董事長，並解任現任總經理劉俊銘，委任華映副總經理董廣業為新總座，即日起生效。

華映上周五 (5 日) 法人董事代表全面改選，4 席新任董事包括華映法務長曾文港、副總經理董廣業、副總經理王嘉鴻及處長曾明德。

華映因應董事會改組，今日召開董事會推舉新任董事長曾文港，同時解任總經理劉俊銘，委任董廣業為新任總經理。

另外，華映去年 8 月 11 日以公開標售方式附解除條件，出售華映楊梅一廠建物所有權暨座落土地，由景碩以逾 15 億元得標並簽訂不動產買賣契約書；去年 9 月也以公開標售方式附解除條件，出售楊梅新城宿舍建物所有權暨座落土地，由大造投資公司以 2.21 億元得標。

華映指出，此兩案處分標的雖然經抵押權人表達願意塗銷抵押權，但其他查封債權人不願意啟封，無法過戶登記。

華映表示，去年 9 月召開債權人會議，徵詢是否同意解封，評估繼續自行辦理資產處分標售清償員工債權、有擔債權、無擔債權等債務之可行性，經調查意見後暫時停止自行標售。

華映指出，雙方買賣契約解除後，由法院續行強制執行程序，委託台灣金服不動產拍賣。