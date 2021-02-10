拜登、葉倫將會面企業巨頭 討論1.9兆刺激計畫

週二 (9 日) 美國總統拜登、財政部長葉倫將會見美國多家大型企業的執行長，討論 1.9 兆美元刺激計畫。

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon)、沃爾瑪 (WMT-US) 執行長董明倫 (Doug McMillon)、美國知名服飾 GAP (GPS-US) 執行長辛格爾 (Sonia Syngal) 和美國商會會長多諾霍 (Tom Donohue) 等人都有望加入。

拜登、葉倫將會面企業巨頭 討論 1.9 兆刺激計畫 (圖片：AFP)

儘管尚未立即提供確切會議行程，但白宮表示，該小組將討論大規模刺激計劃對挽救經濟的迫切需求。

拜登上週五表示：「如果我必須在當前就向嚴重受創的美國人提供幫助，和在漫長談判中陷入僵局之間做出選擇，這是一個很容易的選擇，我將幫助正在受到傷害的美國人民。」

日前美國國會採和解程序通過拜登 1.9 兆美元紓困計畫的預算協議，預期將使每週額外失業救濟金增加 400 美元，提撥 1600 億美元用於疫苗分發，提供 3500 億美元援助州和地方政府，以及一系列其他援助計畫。

葉倫上週日受訪時預測，如果國會批准緊急援助計劃，美國明年將恢復充分就業，否則，就業市場將需要數年時間才能達到危機前的水平。

截稿前，白宮沒有回應會議議程的要求。