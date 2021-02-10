造福亞洲帕金森氏症族群 鴻海攜手GyroGear推減緩顫抖症狀穿戴式設備

鴻海 (2317-TW) 週三 (10 日) 宣布與英國神經醫療設備公司 GyroGear 合作，未來將協助其打造可減緩顫抖症狀的穿戴式醫療設備，造福帕金森氏症族群，並協助後續亞洲地區的製造與行銷。

鴻海表示，此次與 GyroGear 的合作，符合集團推動的「3+3」發展策略，針對數位數位健康的佈局，幫助飽受帕金森氏症影響的患者，此合作案敲定後，鴻海將擁有在亞洲生產和獨家銷售 GyroGlove™的所有權。

GyroGear 旗下 GyroGlove 是全球首款為顫抖症狀患者量身訂做的穿戴式醫療設備，利用陀螺儀功能以機械方式控製手部震顫，提升生活自理能力。

鴻海中央投資總處詹晉宗處長表示，與 GyroGear 的合作關係是鴻海推動「3 + 3」策略的一小步，象徵鴻海的製造領域實力和相關技術有機會創造更多不同的可能性。

詹晉宗處長說道，此次合作將有助於提升集團數位健康的實力，進一步發掘潛在商機，提高股東報酬率，更重要的是，利用技術的力量來改善人類的生活，也是鴻海不斷投資研發並與創新公司合作的宗旨。

GyroGear 創辦人 Faii Ong 則表示，鴻海提供的品質管理、技術知識以及佈局全球的供應鏈網絡，將能使 GyroGear 在全球各地實現在地生產的同時，也能不斷優化相關技術和專業知識，期望在此次的合作能夠幫助整個亞洲的顫抖症狀的患者，解決他們所面臨的挑戰。」

此外，鴻海與 GyroGear 也正計劃在台灣建立一個研發中心，專注於硬體和軟體開發，AI 機器學習和臨床大數據研究，以進一步加快數位健康產品和應用領域的佈局。

鴻海同時也參與 GyroGear 近期的種子輪募資，投資 100 萬英鎊並取得一席董事席位。

目前全球有超過 2 億人受到顫抖症狀影響，其中有超過半數的人是在亞洲地區，預估 2030 年將成長一倍，有鑑於昂貴的治療和醫療儀器成本，加上部分療法會使得患者身體衰弱的副作用，目前對於嚴重的顫抖症狀，尚無有效合理的治療方法以及長期護理解決方案。