百度擬成立獨立AI晶片企業 百度ADR一度漲逾9%

《CNBC》 週三 (10 日) 引述消息人士報導，百度正在就成立獨立的 AI 晶片企業進行融資談判，有望助百度推動其 AI 晶片商業化。

據報導，GGV 紀源資本和 IDG 資本涉入該融資的早期談判中。兩家公司在中國都有大量投資。截稿前，百度對此消息拒絕予以置評。

受此消息激勵，百度 ADR (BIDU-US) 早盤一度上漲逾 9%，收紅 3.05% 至每股 304.05 美元。

百度 2019 年 12 月宣布百度第一款 AI 晶片「百度崑崙」後，去年底實現量產 「崑崙 1」，計畫「崑崙 2」在 2021 年上半年實現量產，但百度前進半導體產業的野心勃勃，週三傳出百度有意成立獨立 AI 晶片企業的消息。

消息人士向《CNBC》透露，這家晶片公司將成為百度的子公司，百度將成為其大股東，目標向汽車業等各產業出售晶片，亦可幫助整合百度的其他業務。

週三百度推出旗下全球首個自動駕駛 MaaS (Mobility as a Service) 平台。

值得注意的是，堪稱 2020 年最紅的投資明星，方舟投資管理公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 近期積極曾持百度。

2020 年 12 月 10 日 ARK Innovation ETF 首度建倉百度，上月中旬已持有超過 332 萬股百度股票，市值接近 7.95 億美元。