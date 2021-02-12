拜登政府承諾積極解決晶片荒 未來幾周或簽行政命令

隨著全球晶片缺貨問題持續延燒，拜登政府承諾將解決全球晶片荒，預計未來幾周將簽署行政命令，針對半導體在內等關鍵物資供應鏈進行審查。

白宮發言人 Jen Psaki 周四表示，政府正在尋找供應鏈中的瓶頸，並和企業與貿易夥伴進行討論。長期來看，政府將尋求全面性戰略，防止半導體產業面臨多年來的瓶頸與其他問題。

預計拜登將在未來幾周內簽署一項行政命令，針對關鍵物資進行供應鏈審查，晶片缺貨問題將會是本次審查過程的主要焦點，其他關鍵物資還包含技術、基礎建設以及國防、公衛、電信、能源等產業相關原物料。

疫情期間，電子產品需求爆量增長，導致晶片產能嚴重吃緊，在美中緊張關係的背景之下，更突顯出美國企業長期高度仰賴台積電、三星電子等亞洲晶圓代工廠的問題。

英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US) 和 AMD(AMD-US) 在內等晶片大廠周四聯合致函拜登總統，強調美國在全球晶片生產市占率，已自 1990 年的 37％大幅下滑至 12％。

他們希望拜登政府能以補助和減稅等形式，藉由經濟振興和基礎建設計畫，為國內半導體產業挹注資金，以支持本土生產，並阻止美國失去創新優勢。