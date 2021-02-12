拜登警告：應盡快推進基礎建設投資 否則將遭中國痛擊

美國總統拜登 (Joe Biden) 昨日與中國國家主席習近平進行上任後首次對話，多家外媒指出，在和習近平進行長達 2 個小時的電話會談後，拜登周四 (11 日) 向兩黨議員警告，若美國不在基礎建設投資上盡快跟進，將遭到中國痛擊。

拜登周四召開基礎建設投資會議，向兩黨議員表達對美國在基礎建設投資上落後中國的擔憂。他表示，，中國在鐵路、汽車生產與環境等領域投入數十億美元資金，若美國仍按兵不動，將遭到中國狠狠擊敗。

與會參議員包含參議院環境與公共事務委員會主席 Tom Carper、曾擔任委員會主席的共和黨籍奧克拉荷馬州參議員 James Inhofe、共和黨籍的西維吉尼亞州參議員 Shelley Moore Capito，以及馬里蘭州小企業委員會主席 Ben Cardin。

白宮發言人 Jen Psaki 也表示，拜登已經意識到中國構成的競爭威脅。我認為總統的看法是，我們正在與中國競爭，他非常清楚這項挑戰的深度。

白宮官員透露，拜登與政府高級官員即將推進第二項立法，發展以基礎建設為主軸的經濟振興計畫。白宮也表示，拜登將於周五就這項計畫與地方首長進行討論，但拒絕透露計畫規模。

白宮稍後於新聞稿表示，本次的討論富有成效，與會人員均表達對跨黨派展開作業的堅定承諾