中國明年5G基建迎高峰 光通訊廠可望受惠

全球今年進入 5G 基礎建設元年，但受疫情衝擊，多數國家建置進度遞延，為強化 5G 服務，市場預期，明年將是 5G 基建布建高峰期，目前又以中國最為積極，根據中國報導，累計今年前 10 月中國已布建 71.8 萬個基站，明年目標上看百萬個，力拚初步達到 5G 網路完全覆蓋，光通訊廠也看好 5G 基建商機，將成為明年營運主力動能。

中國資訊通信研究院本月 15 日發表《中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書 (2020 年)》，內文指出，中國已建成全球最大規模 5G 商用網路，截至今年 10 月建置超過 70 萬個 5G 基地台，達 71.8 萬個，優於既定 60 萬個目標，5G 終端連接數、5G 虛擬專網也分別超過 1.8 億個、800 個。

中國預估今年 5G 直接經濟效益將達人民幣 8109 億元 (約新台幣 3.5 兆元)，雖然中國目前仍未公布明年 5G 基建目標，但相關人士透露，在中國當局一系列政策支持下，明年全年 5G 基站建置數可望突破百萬個，將較今年目標 80 萬個，年增 25%，並初步實現全國覆蓋。

隨著中國明年將進入 5G 基礎建設布建高峰，市場看好，光通訊廠將迎來新一波建置商機，因 5G 基地台對光纖網路傳輸設備要求提高，加上數量龐大，台廠又具備完整前中後傳產業鏈，深具優勢，可望進一步搶食明年 5G 基站大餅。

觀察台灣光通訊產鏈，前段以聯亞 (3081-TW) 為代表，中傳則有華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW)，光通訊濾片廠統新 (6426-TW)、東典光電 (6588-TW) 營運也可望增溫，後傳則有光聖 (6442-TW) 等。

產業人士表示，中國今年 5G 基站建置高峰落在第 2 季，加上上游聯亞後段產能相對吃緊，光通訊廠下半年成長相對放緩，不過聯亞已在 9 月陸續擴充後段產能，明年首季也將再添購一台後段產能，原物料吃緊狀況可望逐步緩解，加上中國明年 5G 布建計畫即將明朗，明年光通訊廠將迎 5G 龐大商機。